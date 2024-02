"Antisemit": Kanye West schockt erneut mit bizarren Aussagen

Er kann es nicht lassen! Kanye West (46) war in den vergangenen Jahren des Öfteren mit fragwürdigen Aktionen und rassistischen Äußerungen negativ aufgefallen. Immer wieder machte er aber auch Rückzieher und entschuldigte sich für seine verletzenden Aussagen: Erst im Dezember veröffentlichte er eine Stellungnahme auf Hebräisch und bedauerte seine Worte. Lange hielt die Reue allerdings nicht: Kanye rappt erneut beleidigende Zeilen!

"Und ich bin immer noch verrückt, bipolar, Antisemit und ich bin immer noch der König", gibt der "Can't Tell Me Nothing"-Interpret bei einem Livekonzert in Chicago von sich. Der Streaming-Dienst Veeps, der das Konzert in Echtzeit übertragen hatte, unterbrach daraufhin den Livestream. Laut OK! habe es eine Vereinbarung zwischen der Plattform und Kanye gegeben, die ihm anstößige Äußerungen untersagt hatte.

Doch auch mit physischen Entgleisungen macht der Skandalrapper immer wieder von sich reden: Erst kürzlich rastete er gegenüber einer Fotografin komplett aus! Kritisch auf seine Ehefrau Bianca angesprochen, riss er der Dame das Handy aus der Hand, mit dem sie ihn zuvor gefilmt hatte. "Frag mich nicht so eine dumme Scheiße. Ich bin ein Mensch", schimpfte er los.

Getty Images Kanye West, Rapper

APEX / MEGA Kanye West, Rapper

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

