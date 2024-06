So lieb gratuliert David Beckham seiner Mama zum Geburtstag!

Es ist ein ganz besonderer Tag für David Beckhams (49) Mutter: Sie feiert ihren 75. Geburtstag! Zu diesem Anlass widmet der ehemalige Profifußballer Sandra jetzt einen süßen Instagram-Post. Er veröffentlicht ein altes Foto, das seine Mama und seine Schwestern Joanne (40) und Lynne sowie ihn im Kindesalter zeigt. Dazu schreibt David: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mama, ich liebe dich so sehr. Die Sonne scheint und du hast es verdient, den besten Tag zu haben. Wir lieben dich so sehr. Viel Liebe, dein Lieblingskind" und setzt ein lachendes Emoji dahinter. Seine Geschwister scheinen den kleinen Scherz am Ende mit Humor zu nehmen – und stimmen ihrem Bruder sogar zu! "Du bist so witzig, [David], wir alle wissen, dass du das Goldkind bist", antwortet Lynne und gratuliert ihrer Mutter ebenfalls, während Joanne kommentiert: "Du bist mir zuvorgekommen, [David]. Ich liebe dich, Mama, auch wenn David dein Lieblingskind ist".

Mit seinem Beitrag setzt David den Glückwünschen aber noch kein Ende – auch in seiner Story teilt er eine Geburtstagsnachricht! Dort postet er zwei Fotos von sich und der 75-Jährigen: Auf dem ersten sitzt das Duo beim Essen am Küchentisch, während das zweite einen etwas jüngeren David mit platinblonden Haaren neben Sandra hinter ein paar Pokalen stehen zeigt. Auch hier gratuliert der 49-Jährige seiner Mutter: "Alles Gute zum Geburtstag, Mum" und "Wir lieben dich" schreibt er zu den Aufnahmen. Und Sandra? Die freut sich über so viel Liebe! "Ah danke, ich liebe euch auch", kommentiert sie unter Davids Beitrag.

Neben so viel Glück empfindet die dreifache Mutter vermutlich derzeit auch ganz viel Stolz – denn ihr Sohn bekommt 2025 einen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame! Von der Handelskammer Hollywood wurde die offizielle Liste der Promis enthüllt, die sich im nächsten Jahr über eine der begehrten Auszeichnungen freuen dürfen und wie Mirror berichtete, zählt David zu den Auserwählten. Ein genaues Datum der Zeremonie ist bis dato noch nicht bekannt, doch neben dem Ex-Kicker wird unter anderem auch Green Day, Jane Fonda (86) und Colin Farrell (48) ein Stern verliehen.

Instagram / davidbeckham Lynne, Joanne, Sandra und David Beckham früher

Instagram / davidbeckham Mama Sandra und David Beckham

