Süßes Foto: Verrät Benny so den Spitznamen für Selena Gomez?

Im Dezember 2023 machte Selena Gomez (31) ihre Beziehung zu dem Musikproduzenten Benny Blanco (36) öffentlich. Seither lassen die Turteltauben keine Gelegenheit aus, ihre neue Liebe mit den Fans zu teilen. Im Netz gewährt das Hollywood-Paar immer wieder intime Einblicke in sein Liebesglück. Nun verrät der Songwriter sogar ein privates Detail: Denn mit einem Foto in seiner Instagram-Story enthüllt der Musiker den Spitznamen, den er offenbar für seine Liebste verwendet. Der süße Schnappschuss zeigt Selena in eine Decke eingekuschelt. Das Bild seiner Freundin betitelt Benny mit den Worten: "Meine Kleine". Offenbar ein Kosename, den er für die Disney-Bekanntheit gerne verwendet.

Ihre Liebe zelebrieren die Turteltauben immer wieder im Netz. Von bösen Zungen wird das als überschwängliche Darstellung gewertet und ihre Beziehung deshalb nur als jugendliche Schwärmerei abgestempelt. Ein Insider machte jedoch vor wenigen Wochen gegenüber Entertainment Tonight deutlich: Zwischen der Popsängerin und dem 36-Jährigen könnte es nicht ernster sein! "Selena vertraut Benny mehr als jedem Freund, den sie zuvor hatte", gab die Quelle preis und fügte hinzu: "Zwischen ihnen ist es in der letzten Zeit wirklich sehr ernst geworden."

Auch Benny scheint an die gemeinsame Zukunft zu glauben. Bei einem Auftritt in der "Howard Stern Show" im Mai machte der Künstler sogar Andeutungen, bald den nächsten Schritt gehen zu wollen. "Ich tippe auf Heirat", kommentierte der Moderator Bennys Beziehung zu der "Plötzlich Star"-Darstellerin. Der Musiker machte aus seiner Meinung dazu kein Geheimnis. "Das tun wir beide", entgegnete der "I Found You"-Produzent vielversprechend.

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihrem Partner Benny Blanco

ActionPress Selena Gomez und Benny Blanco

