Unter Stress? Justin Timberlake schlägt Hand von Fan weg

Justin Timberlake (43) hat derzeit jede Menge Ärger am Hals. In der vergangenen Woche machte er Schlagzeilen mit seiner Verhaftung – er wurde wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Sein Polizeifoto ging im Netz prompt viral. Nun kursiert ein Video, über das er vermutlich auch nicht so glücklich ist: Justin ist zu sehen, wie er die Hand eines Fans wegschlägt! Bei einem Konzert des Sängers in Tampa, Florida, greift ein Bewunderer nach dem Sakko seines Idols und kassiert dafür nicht nur die harsche Geste, sondern auch einen bösen Blick. Bekannte des "Mirrors"-Interpreten sind sich laut Bild jedoch sicher, dass die Geste harmlos war: "Justin ist bei seinen Auftritten vollkommen fokussiert und voll in seinem Element. Das muss man nicht überbewerten."

Viele Fans im Netz können die gereizte Reaktion des Hollywoodstars zudem gut nachvollziehen. "Hört auf, Justin oder irgendjemand anderen zu begrapschen. Das ist unhöflich! Er wird interagieren, wenn er will... Zustimmung funktioniert in beide Richtungen", schreibt ein Fan auf TikTok empört. "Der Blick. Das war großartig!", findet ein anderer. Ein weiterer Fan scherzt: "Das letzte Mal, dass ich so einen Handschlag gesehen habe, war, als ich zu viele Kekse genommen habe und meine Oma mich erwischt hat."

Derzeit befindet sich der Schauspieler auf Welttournee – diese geriet durch seine Festnahme jedoch nicht in Gefahr. Bei dem Auftritt unmittelbar nach seiner Verhaftung machte Justin eine kurze Bemerkung zu dem Geschehenen. "Wir sind zusammen durch Höhen und Tiefen, nach links und rechts gegangen und es war eine harte Woche – aber ihr seid hier und ich bin hier. Nichts kann diesen Moment ändern", erklärte er laut Just Jared vor einem jubelnden Publikum.

Getty Images Justin Timberlake im April 2024

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

