Wie der Papa: Jamie Olivers Sohn Buddy moderiert Kochshow!

Jamie Olivers (49) Sohn tritt in seine Fußstapfen! Schon seit rund 25 Jahren steht der Koch vor der Kamera und zeigt seine kulinarischen Künste – jetzt tut es ihm sein Sohnemann Buddy Bear Maurice gleich! Wie The Standard berichtet, wird der gerade einmal 13 Jahre alte Schüler seine eigene Kochshow namens "Cooking Buddies" auf dem Sender CBBC bekommen. In den einzelnen Episoden wird Buddy (13) Freunden zeigen, wie einfache Gerichte zubereitet werden. Im Gegenzug bringen seine Gäste ihm ihre Talente bei. So wird er unter anderem Basketball, Schlittschuhlaufen oder Salsa tanzen lernen. Das Format gab es zuvor bereits auf dem YouTube-Kanal seines Vaters.

Auch seine Familie, darunter sein Papa, werden in der Sendung ihre Auftritte haben. Der Starkoch freut sich sehr darüber, dass sein Sohnemann nun mit seiner eigenen Show durchstartet. "Kochen zu können ist eine so wichtige Fähigkeit, die Kinder erlernen sollten - sie steht auf einer Stufe mit Lesen und Schreiben", erklärt der 49-Jährige und fügt hinzu: "Daher bin ich wirklich stolz auf Buddy, dass er diese brillante Show gemacht hat, die andere dazu ermutigt, es zu versuchen." Er hoffe, dass Buddy durch seine Sendung andere Kids und ihre Eltern zum Kochen inspirieren kann.

Für Buddy ist es nicht das erste Mal vor der Kamera. Zuvor tauchte er immer mal wieder in den Kochvideos und Shows seines Vaters auf. Jamie hat mit seiner Frau Jools, der er erst kürzlich erneut das Jawort gab, insgesamt fünf Kinder: Poppy, Daisy, Petal, Buddy und River. Mama Jools und die Kinder sowie der Familienhund Conker haben schon seit Jahren regelmäßig kleinere Auftritte in den Sendungen des Gastronomen und geben Einblicke in ihr Haus und Familienleben.

Instagram / jamieoliver Buddy Oliver, Jamie Olivers Sohn

Instagram / joolsoliver Jamie und Juliette Oliver mit ihren fünf Kindern, 2022

