DJ Zedd beantragt einstweilige Verfügung gegen eine Frau

Der DJ Zedd (34) wird von einer Frau belästigt. Aus Dokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass der Musiker eine einstweilige Verfügung gegen eine Frau namens Rezwan Senobarian beantragte. Laut Zedd gebe sie sich für ihn aus und tauche vor seinem Haus in Los Angeles auf, um mit ihm zu sprechen – dabei soll sie sich unberechenbar verhalten. Des Weiteren habe sie sich am Telefon und per E-Mail gegenüber mehreren Personen als er ausgegeben. Der russisch-deutsche Musikproduzent bittet den Richter darum, die einstweilige Verfügung zu unterzeichnen – die Dame wäre dann verpflichtet, sich von seinem Haus, seiner Arbeit, seinem Auto sowie seinen Angestellten fernzuhalten.

Zedd wuchs im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern auf und begann bereits im Alter von vier Jahren, Klavier zu spielen. 2012 zog er in die USA, wo er sich eine erfolgreiche Karriere aufbaute. Seinen ersten großen Durchbruch schaffte er mit dem Song "Stay The Night", den er zusammen mit Hayley Williams (35) aufnahm. Mit der Single "Clarity" gewann er dann sogar einen Grammy Award. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit namhaften Künstlern wie Lady Gaga (38), Justin Bieber (30) oder Selena Gomez (31) zusammen.

Zedd ist nicht der einzige Musiker, der Probleme mit übergriffigen Fans hat. Harry Styles (30) wurde Anfang des Jahres von einer Frau namens Myra Carvalho belästigt. Die 35-Jährige wurde mittlerweile von einem Gericht verurteilt. Laut Mirror erhielt sie eine 14-tägige Haftstrafe, darf den Sänger weder direkt noch indirekt kontaktieren und muss einen Opferzuschlag von umgerechnet 156 Euro zahlen.

