Erstes Mal schwanger: Lisa Mantler und ihr Mann sind dankbar

Für Lisa Mantler (22) und ihren Mann Jonas beginnt ein ganz neues Kapitel! Erst vor wenigen Tagen bestätigte die Influencerin, dass sie ein Baby erwartet. Über ihre Schwangerschaft freut sie sich sehr, wie sie in ihrem neuesten Instagram-Post betont. "Ich kann nicht beschreiben, wie dankbar wir sind für diese neue Zeit! Wir sind alle so ein Wunder! Unsere Schwangerschaft zu erleben, ist einfach unglaublich!", schwärmt sie und teilt dazu ein Video, in dem sie ihre kleine Babykugel zeigt. Noch kann Lisa es wohl gar nicht glauben, dass sie bald Mama wird: "Ich habe ein menschliches Wesen in mir? Was? Ich kann schon spüren, wie es sich bewegt. Ich bin so dankbar!"

Bereits Anfang Juni kamen Gerüchte auf, dass die 22-Jährige schwanger sei. Denn aufmerksame Fans hatten auf einem Video, das Lisa bei einem Gottesdienst beim Singen zeigt, eine kleine Wölbung am Bauch erkannt. Auf die Kommentare reagierten sie und ihr Mann nicht direkt, doch klärten ihre Community dann wenige Wochen später auf. "Dreiköpfige Familie wird geladen!", schrieben die zwei zu einem Schnappschuss, auf dem Jonas seiner Lisa liebevoll die Hände auf den Babybauch legt.

Lisa ist zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lena (22) bekannt geworden. Auf TikTok und Co. haben sich die zwei im Laufe der Jahre eine riesige Fanbase aufgebaut. Seit 2023 gehen die zwei beruflich jedoch getrennte Wege. Im selben Jahr gab Lisa ihrem Jonas in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Kennengelernt hatten sich die zwei in ihrer Kirche bei einem Jugendevent – nach einem Date im Kirchencafé hat es schließlich bei ihnen gefunkt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Lisa Mantler, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena und Lisa Mantler, Influencerinnen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch regelmäßige Schwangerschaftsupdates von Lisa? Ja, das interessiert mich total. Nee, sie sollte ihre Schwangerschaft im Privaten genießen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de