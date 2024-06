Michael Jackson starb mit fast 500 Millionen Euro Schulden

Michael Jacksons (✝50) Tod jährte sich vor wenigen Tagen zum 15. Mal. Doch das Vermächtnis des King of Pop ist nicht unumstritten. In einem Gerichtsverfahren soll nun ans Licht gekommen sein, dass er enorme Schulden hatte. "Zum Zeitpunkt von Michael Jacksons Tod waren seine wichtigsten Vermögenswerte mit mehr als 460 Millionen Euro an Schulden und Gläubigerforderungen belastet", heißt es in den Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen. Erst kurz vor seinem Tod hatte der "Thriller"-Interpret seine "This Is It"-Tournee angekündigt, aus der darüber hinaus finanzielle Verpflichtungen von etwa 37 Millionen Euro entstanden seien.

Michaels Erben sind seine drei Kinder und seine Mutter Katherine (94). In den Dokumenten betonen seine Nachlassverwalter John Branca und John McClain, dass für sie das Wohlbefinden von Prince (27), Blanket (22) und Paris (26) an erster Stelle stehe. Allerdings sei ihre Arbeit angesichts der hohen Schulden extrem schwierig. Aus diesem Grund fordern die Juristen nun über drei Millionen Euro, um verschiedene Anwaltskanzleien für ihr hohes Arbeitspensum zu entschädigen.

Seine Kinder haben die neueste Wendung in dem Prozess um die Finanzen ihres verstorbenen Vaters bis jetzt nicht kommentiert. Angesichts seines Todestages am 25. Juni widmete ihm sein ältester Sohn allerdings rührende Worte. "Ich vermisse dich, Papa. [...] Die Welt fühlte sich besser an, als du noch da warst", schrieb Prince in seiner Instagram-Story. Auf Social Media gibt der 27-Jährige sein Bestes, um die Erinnerung an seinen Papa aufrechtzuerhalten. Zuletzt hatte er das mit einem Event bewiesen, bei dem im Namen des Musikers Spenden für die Heal Los Angeles Foundation gesammelt worden waren.

Michael Jackson, Sänger

Prince Jackson im August 2023

