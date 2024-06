Mit 40 Leuten Sex: Twenty4tim hat sich "was eingefangen"

Twenty4tim (23) hat wohl nichts anbrennen lassen! In den vergangenen Monaten machte der Influencer vor allem mit seiner und Kim Virginias (29) Liebelei Schlagzeilen. Vor der On-off-Romanze scheint Tim aber ganz schön herumgekommen zu sein. Besonders im Dezember des vergangenen Jahres und damit kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp machte der Internetstar offenbar vor nichts und niemandem Halt. "Ich hatte jetzt auch echt schon mit Leuten Sex, wo ich dachte: 'Jaaa, musste jetzt nicht'", äußert sich der Realitystar im Podcast "Die Petze und der Besserwisser". Zu dieser Zeit habe Tim "echt viele One-Night-Stands" gehabt. "Ich hab mir auch was eingefangen... ja, richtig schlimm!", gibt der Content Creator preis. Danach sei er sich "wie so ein Flittchen" vorgekommen.

Durch wie viele Betten sich der Casanova 2023 wühlte, verriet er ebenfalls: Es seien 20 bis 40 Personen gewesen! Dabei seien es am selben Tag auch schon mal zwei Leute gewesen, mit denen Tim etwas angefangen habe. "Das war mein Rekord", erklärt er weiter. Obwohl der Webstar sowohl auf Männer als auch auf Frauen steht, sei der Großteil seiner sexuellen Begegnungen männlich gewesen. Ob Tim nun wieder in alte Muster verfällt? "Ich bin ja jetzt offiziell Single", stellt er nach dem gescheiterten Versuch einer Beziehung zu Kim klar.

Ob womöglich bereits die nächste Berühmtheit bei Tim Schlange steht? Erst vor wenigen Wochen schien Micaela Schäfer (40) ganz schön angetan von ihm zu sein. "Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen schockverliebt in Twenty4tim. Er ist ein Schnuckel, er ist echt süß....", verriet das Erotik-Model gegenüber RTL. Auch Tim wird von dem Sender sogleich damit konfrontiert. "Ach, sie ist wieder Single?! Ja, nee... Weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht nähern wir uns ja an", erwiderte er.

Getty Images Twenty4tim im Juni 2024

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer

