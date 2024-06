Seltenheit: Herzogin Sophie verpasst royales Staatsbankett

Anlässlich des Besuchs des japanischen Kaisers in Großbritannien sollte nach dem Staatsbankett im Buckingham Palace auch in Guildhall ein Bankett stattfinden. Dort war König Charles' (75) jüngerer Bruder Prinz Edward (60) ebenfalls anwesend – doch er kam allein. Seine Frau Herzogin Sophie (59) fehlte. Ein ungewöhnlicher Umstand, denn normalerweise zeigt sie sich zuverlässig an der Seite ihres Mannes. Zuvor bestätigte der Buckingham Palace, dass Sophie an dem Bankett teilnehmen werde. Laut Hello! ist das aber ein Irrtum, es sei nur Edward selbst gemeint gewesen. Grund, sich Sorgen um die Herzogin von Edinburgh zu machen, gibt es aber keinen. Ein Rundschreiben des Palasts erklärt, dass sie anderweitig ihren Verpflichtungen nachging.

Beim großen Dinner im Buckingham Palace hingegen war auch Sophie mit von der Partie. Dem Anlass entsprechend erschien sie in einer bodenlangen Robe mit Schärpe. Auf dem Kopf trug sie eine Tiara, die manchen Fans vielleicht bekannt vorkommen dürfte. Denn das funkelnde Krönchen wurde in der Vergangenheit schon von Prinzessin Kate (42) und auch von Prinzessin Margaret (✝71) getragen. Es soll sich um ein besonderes Erbstück aus dem Besitz der Königinmutter Elizabeth gehandelt haben. Sophie durfte ihr Auftreten außerdem mit Ohrringen aus dem Nachlass von Queen Elizabeth II. (✝96) abrunden.

Edward und seine Sophie sind bereits seit 25 Jahren ein eingeschworenes Team. Erst im Juni feierten die beiden ihre Silberhochzeit. Zu dem Anlass wurde auf Instagram ein neues Foto veröffentlicht, das das Paar leger und gewohnt bodenständig, aber ebenso verliebt zeigt. "Wir sind so dankbar für die vielen lieben Nachrichten, die wir zu unserem Silberhochzeitstag erhalten haben. Wir wünschen allen, die ihren eigenen Jahrestag feiern, auch einen besonderen Tag", richteten sie sich an die zahlreichen Fans, die in der Kommentarspalte fleißig gratulierten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Edward und Herzogin Sophie beim Staatsbankett für den japanischen Kaiser, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Edward und Herzogin Sophie, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Sophie Edward nicht begleitet hat? Schade, ich sehe die beiden gerne zusammen. Ich finde nicht, dass sie immer zusammen auftreten müssen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de