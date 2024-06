Prinz Edward und Sophie feiern Silberhochzeit mit süßem Foto

Prinz Edward (60) und Herzogin Sophie (59) feiern ein ganz besonderes Jubiläum: Das royale Ehepaar hat heute seinen 25. Hochzeitstag. Am 19. Juni 1999 gaben sich die beiden das Jawort. Anlässlich ihrer Silberhochzeit posieren der Bruder von König Charles (75) und seine Frau für ein gemeinsames Foto, das unter anderem Hello! vorliegt. Auf diesem hat Prinz Williams (41) Onkel die Arme liebevoll um seine Partnerin gelegt und das Paar strahlt überglücklich in die Kamera.

Die Aufnahme wurde im Garten ihres Anwesens in Bagshot Park geschossen. Anstelle von aufwendigen Roben entschieden sich die Eheleute für zurückhaltende Outfits: Sophie trägt auf dem Bild eine hellbraune Wildlederjacke, die sie farblich mit Edwards Tweedweste abgestimmt hat. Ganz anders zeigen sich die Mitglieder des britischen Königshauses bei offiziellen Veranstaltungen: Für die Krönung von Edwards Bruder Charles schmiss sich das Paar damals besonders in Schale!

Der 60-Jährige und die ehemalige PR-Managerin lernten sich bereits in den 80ern kennen. Damals war der Prinz aber noch an eine Freundin seiner zukünftigen Ehefrau vergeben. Erst 1993 funkte es dann richtig bei den beiden, nachdem sie sich auf einem Charity-Event über den Weg gelaufen waren. Mittlerweile sind Edward und Sophie stolze Eltern von Louise (20) und James (16).

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Sophie von Wessex 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward bei ihrer Hochzeit im Juni 1999

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Foto von Edward und Sophie? Total klasse! Mir gefällt das Bild richtig gut. Na ja. Ich finde die Aufnahme eher unspektakulär. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de