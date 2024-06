Stacey Solomons ältester Sohn feiert schon seinen Prom!

Stacey Solomon (34) war überwältigt von Stolz und Freude, als ihr erstgeborener Sohn Zachary sich auf den Weg zu seinem Abschlussball machte. Am Mittwoch teilte die Moderatorin auf Instagram ihre Gefühle und postete eine herzergreifende Nachricht an Zachary, der mittlerweile 16 Jahre alt ist. Stacey, die Zachary im Alter von nur 17 Jahren zur Welt brachte, fügte eine Bilderreihe hinzu, die die beiden im Garten ihres Hauses in Essex zeigt. "Mein Baby ist gerade zum Abschlussball gegangen. Zach, du bist das Beste, was mir je passiert ist", schrieb Stacey total glücklich.

Der emotionale Moment war für Stacey eine Gelegenheit, auf die Meilensteine in Zacharys Leben zurückzublicken. "Mein Baby hat gerade seinen Abschlussball", schrieb sie unter den Bildern und führte aus: "Zachary hat die Schule abgeschlossen, seinen ersten Job angefangen und geht jetzt zum Abschlussball. Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist." Zachary war gerade mal 15 Monate alt, als Stacey 2009 bei X Factor antrat und den dritten Platz belegte, was sie über Nacht zur Berühmtheit machte. Seitdem hat sie neben Zachary vier weitere Kinder mit verschiedenen Partnern: Leighton, Rex, Rose und Belle.

Unter dem Beitrag hinterließen viele Freunde und Familienmitglieder herzliche Nachrichten. Staceys Vater David Solomon äußerte seine Bewunderung mit lieben Kommentaren: "Unglaublich, wie die Zeit vergeht und wie verdammt gutaussehend er ist." Auch die ehemalige "Loose Women"-Kollegin Carol Vorderman (63) kommentierte emotional: "Das hat mich gerade zu Tränen gerührt. Ihr seid durch so viel gegangen und jetzt seid ihr stark… und geliebt. Eine besondere Mama." Stacey hat das Muttersein stets als ihre größte Freude beschrieben und deutete in der Vergangenheit an, dass sie sich durchaus weitere Kinder vorstellen könnte.

Insider berichteten bereits vor drei Monaten, dass Stacey und ihr Ehemann Joe sich ernsthaft Gedanken darüber gemacht haben, ihre Familie weiter zu vergrößern. In einem Interview mit Heat Magazine deutete ein Vertrauter an, dass Adoption für das Paar eine ernsthafte Option darstelle. "Stacey weiß, dass die Leute sie für verrückt halten werden, wenn sie auch nur darüber nachdenkt", meinte die Quelle. Dennoch habe die Geburt ihrer Tochter Belle den Wunsch nach weiterer Familienerweiterung nur verstärkt.

Ihre neuesten Instagram-Posts haben diese Spekulationen erneut angefacht. Stacey zeigte sich mehrmals überglücklich mit ihrer Großfamilie und ließ durchblicken, dass sie es wohl liebt, viele Kinder zu haben. "Ich bin stolz. Ich fühle mich, als hätte ich mich heute übertroffen", schrieb die ehemalige "X Factor"-Teilnehmerin, als sie von einem ereignisreichen Tag mit ihren fünf Kindern erzählte. Es bleibt abzuwarten, ob Stacey und Joe bald tatsächlich ein weiteres Kind bei sich willkommen heißen – sei es durch Geburt oder Adoption.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Zachary und Joe Swash

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihre Familie im März 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, ihr Mann Joe und ihre Tochter im Februar 2023

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kids, August 2023

