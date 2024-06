Wieder alles gut? Megan Fox und MGK im Partnerlook auf Party

Haben sie ihre Krise überwunden? In den vergangenen Monaten machten Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) mit ihrer Beziehung wieder mächtig Schlagzeilen. Sie lösten ihre Verlobung, doch schienen um ihre Liebe kämpfen zu wollen – zuletzt wurden sie gemeinsam im April auf dem Stagecoach Festival gesehen. Nun zeigt sich das Paar auf einer Party und macht deutlich, dass es zusammengehört! Fotos, die People vorliegen, zeigen die Schauspielerin und den Musiker in einem abgestimmten Look – während Megan die Jacke eines Nadelstreifenanzugs mit einer Fischnetz-Strumpfhose kombiniert, zeigt sich ihr Liebster ebenfalls ganz in Schwarz. MGK trägt seinen schwarzen Anzug allerdings weniger gewagt, sondern ungewohnt klassisch. Für Schnappschüsse posieren die zwei unter anderem gemeinsam mit Neil Patrick Harris (51) und David Burtka (49).

Auffällig ist zudem Megans erneut veränderter Look. Kurz nach den News um das Auflösen ihrer Verlobung hatte sich der Hollywoodstar mit einem eisig blauen Kurzhaarschnitt auf Instagram präsentiert. Wenig später färbte Megan ihre Haare wieder dunkelbraun und ließ sich einen Pony schneiden. Während Megans Haare nun zwar noch immer dunkel sind, sind diese mittlerweile wieder deutlich länger und auch der Pony ist verschwunden.

Megan und Machine Gun Kelly schienen drauf und dran zu sein, ihre Beziehung nicht aufzugeben. "Im Großen und Ganzen tun sie ihr Bestes, um die Dinge zum Laufen zu bringen und haben dabei auch ihre Kinder im Blick", erklärte Anfang Mai ein Insider im Gespräch mit Entertainment Tonight. Das haben die beiden "Schritt für Schritt" angehen wollen – und das scheint ihnen ganz offenbar mittlerweile gelungen zu sein.

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

