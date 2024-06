Zu viel Arbeit? Emma Roberts hat Schuldgefühle als Mutter

Emma Roberts (33) hat mit Schuldgefühlen zu kämpfen. Die Schauspielerin durfte 2020 gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Garrett Hedlund (39) ihren ersten gemeinsamen Sohn Rhodes auf der Welt begrüßen. Rund ein Jahr später trennten sie sich. Als alleinerziehende Mama eines kleinen Sohnes plagen den Filmstar jedoch einige Schuldgefühle, wie Emma nun in dem Podcast "Table For Two" ausplaudert: "Ich habe solche Schuldgefühle als Mutter. Ich bin von meinem Sohn getrennt, arbeite zwölf Stunden am Tag und am Wochenende bin ich so müde und habe das Gefühl, dass ich mich nicht von meiner besten Seite zeige."

Im Endeffekt wisse sie aber, dass sie ihrem Sohn damit das beste Leben ermöglicht. "Aber die andere Seite der Medaille ist, dass ich weiß, dass [er] immer wissen wird, dass seine Mutter wirklich hart arbeitet und liebt, was sie tut, und deshalb immer in der Lage sein wird, ihn zu unterstützen", betont der American Horror Story-Star. Emma sei sehr dankbar dafür, dass sie durch ihre Arbeit in der Lage dazu sei, ihren Sohn alleine zu ernähren: "Jetzt, wo ich so lange gearbeitet habe, kann ich mich selbst versorgen und anderen Leuten helfen. Und auch bei meinem Sohn ist die Gewissheit, dass ich ihn immer alleine versorgen kann, sehr befreiend und ein großes Privileg."

Auch wenn ihre Liebe zu Garrett wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen ist, scheint die "Holidate"-Darstellerin mittlerweile wieder auf Wolke sieben zu schweben. Seit Oktober 2022 ist Emma offiziell vom Markt: Sie bandelt seither mit dem Sänger Cody John an. Immer wieder zeigen sich die Turteltauben ganz verliebt in der Öffentlichkeit. Erst im Mai spazierten die beiden durch die Straßen von New York und grinsten dabei überglücklich über das ganze Gesicht.

Anzeige Anzeige

emmaroberts Emma Roberts, Schauspielerin, mit ihrem Sohn Rhodes

Anzeige Anzeige

Instagram / emmaroberts Cody John und Emma Roberts, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Emma Schuldgefühle hat? Ja, das ist doch ganz normal! Nein, ich finde, sie übertreibt ein bisschen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de