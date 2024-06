Den Namen ausgeplaudert: Das ist Antonia Elenas neuer Freund

Nach ihrer Trennung von Christian Wolf war Antonia Elena in erster Linie Single-Mama. Doch seit Kurzem ist die Influencerin wieder schwer verliebt. Aus ihrem Liebsten machte sie aber ein großes Geheimnis. Sogar den Namen wollte sie nicht verraten und nannte ihn nur Mr. X. Doch das ändert sich nun – allerdings, ohne dass Toni das wollte. Im Podcast "KRÜMELTALK – Chaos trifft Herz" plaudert die Mutter eines Sohnes mit ihrer Schwester und dabei rutscht ihr doch tatsächlich der Name ihres Partners raus. "Andy hat zu mir heute Morgen auch schon gesagt... Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt", lacht sie. Wirklich schlimm scheint der Ausrutscher aber nicht zu sein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de