Königin Rania kann die Geburt ihres Enkels kaum erwarten!

Im vergangenen April verkündeten Kronprinz Hussein von Jordanien (30) und seine Liebste Prinzessin Rajwa (30), dass sie erstmals Nachwuchs erwarten. Das scheint vor allem eine zu freuen: Husseins Mutter Königin Rania von Jordanien! Das machte die Royal schon so einige Male deutlich – so auch am Geburtstag ihres Sohnes! "Alles Gute zum Geburtstag, mein liebster Hussein. Ich kann es kaum erwarten, dich und Rajwa als Eltern zu sehen!", schreibt Rania zu einem niedlichen Schnappschuss von Hussein und Rajwa, den sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account postet.

Vor wenigen Monaten hatte das royale Paar die Babynews öffentlich gemacht. "Der Königliche Haschemitische Hof freut sich zu verkünden, dass Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein diesen Sommer ihr erstes gemeinsames Kind erwarten", hieß es in einem Statement des königlichen Haschemitischen Hofs. Außerdem gratulierte der Palast "herzlich zu diesem Ereignis und wünscht Ihren Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein und Prinzessin Rajwa viel Gesundheit und Freude anlässlich der Geburt ihres Kindes."

Die süßen Neuigkeiten erfolgten, nachdem sich Hussein und Rajwa im Juni vergangenen Jahres das Jawort gegeben hatten. Unter den zahlreichen Gästen mischte sich damals auch der ein oder andere Royal: Neben König Carl Gustaf von Schweden (78) und dessen Ehefrau Silvia (80) war auch der britische Thronfolger Prinz William (42) anwesend und feierte mit dem Liebespaar.

Anzeige Anzeige

Instagram / alhusseinjo Königin Rania mit ihrem Sohn Hussein und ihrer Schwiegertochter Rajwa

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Hussein und seine Frau Rajwa al-Seif bei ihrer Hochzeit im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Geburtstagspost? Ich finde ihn richtig niedlich! Na ja, es dreht sich ja nicht immer alles um das Baby. Es ist immerhin Husseins Geburtstag. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de