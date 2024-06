Nach 15 Jahren: "Bauer sucht Frau"-Maurizio heiratet im TV!

15 Jahre sind bereits ins Land gezogen, seitdem der Landwirt Maurizio Moretti bei Bauer sucht Frau seine große Liebe Claudia gefunden hat. Im Jahr 2016 kündigte das Paar seine baldige Traumhochzeit in Italien an – zu dieser ist es allerdings nie gekommen. Die beiden leben jedoch ganz getreu dem Motto: Besser spät als nie! Acht Jahre nach dem ursprünglich geplanten Fest wollen sich Maurizio und Claudia nun endlich das Jawort geben – und zwar vor "laufenden Kameras"! Das verkünden die beiden nun im Interview mit Schöne Woche.

Geplant sei eine Hochzeit in Berlin – das genaue Datum behält Maurizio jedoch vorerst für sich. Was er jedoch verrät, ist, dass Claudia und er bereits mitten in der Hochzeitsplanung stecken. Der gebürtige Italiener plaudert auch den Grund für den verspäteten Schritt vor den Traualtar aus. Für ihn sei eine Heirat in Deutschland mit einem "echten Papierkrieg" verbunden, der dem Paar damals wohl einen Strich durch die Rechnung machte. Das scheint ihn heute allerdings nicht mehr aufzuhalten. Nach all den Jahren, die seit ihrer Zeit bei Inka Bause (55) vergangen sind, sei für den einstigen Forstfacharbeiter und seine Claudia der "richtige Zeitpunkt" gekommen. "Wir sind gemeinsam durch gute und schlechte Zeiten gegangen. Und es hat sich gezeigt: Das passt mit uns. Wir gehören zusammen", schwärmt er von ihrer starken Beziehung.

In dem Interview merkt Maurizio auch an, dass das beliebte Flirt-Format "Bauer sucht Frau" in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Zu diesem besonderen Anlass hat sich RTL etwas ganz Besonderes überlegt: Ganze 20 Singles suchen in der kommenden Staffel unter der Moderation von Inka ihre bessere Hälfte! Vielleicht haben auch die neuen Kandidaten Saskia, Max, Heiner und Co. das große Glück – wie auch Maurizio – in der Sendung ihren Partner fürs Leben zu finden.

RTL+ Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

RTL Inka Bause, Moderatorin

