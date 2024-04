Mike Cees hatte noch Hoffnung auf Comeback mit Michelle!

Im Oktober vergangenen Jahres gaben Michelle Monballijn und Mike Cees ihr Ehe-Aus bekannt. In der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt trifft das Ex-Paar nun wieder aufeinander. Im Promiflash-Interview verrät Mike, wie das Wiedersehen für ihn war – denn obwohl er und Michelle immer wieder in Kontakt standen, hatte der Reality-TV-Star "gemischte Gefühle". "Denn in dem Moment des Aufeinandertreffens habe ich mich gefragt, warum sind wir eigentlich hier in diesem Format gelandet. Es kann ja nicht nur einzig und allein an mir gelegen haben", erklärt der ehemalige Temptation Island-Verführer und räumt dann ein: "Ich glaube tatsächlich, dass eine Ehe schon anders bindet als eine normale Partnerschaft. Deswegen waren ja auch bis letzte Woche Freitag noch Gefühle im Spiel. Auch wenn ich es in letzter Zeit sehr habe krachen lassen, habe ich die Hoffnung bis zum Schluss nicht aufgegeben, dass wir es schaffen."

Auch Michelle gab gegenüber Promiflash zu, dass die Gefühle für ihren einstigen Partner nicht einfach so weg waren: "Es war viel passiert und ich war noch verletzt aufgrund der Ereignisse, die letztlich zum Schlussstrich geführt hatten. Trotzdem muss ich zugeben, dass bei mir noch Gefühle für Mike da waren. Gefühle kann man ja nicht sofort abstellen." Nach Ausstrahlung der ersten "Prominent getrennt"-Folge hatte sich das jedoch geändert, wie die Schauspielerin ebenfalls betont: "Jetzt, nach der ersten Folge, fühle ich mich sehr leer. Das hat mir noch mal den Rest gegeben. [...] So etwas sagt man nicht, denn eine Ehe geht man aufgrund von Respekt und auf einer anderen Ebene ein. Seine Aussagen sind völlig übers Ziel hinausgeschossen."

Obwohl sowohl Mike als auch Michelle anscheinend noch eine Menge für einander übrig hatten, liefern sie sich aktuell wieder einen Rosenkrieg auf Instagram: Im Netz behauptete der DJ, dass Michelle ihn körperlich angegriffen hatte. "Danke für die bleibende Erinnerung an meiner Stirn", schrieb er zu einem Foto, auf dem ein kleiner Kratzer zu sehen ist. Michelle bezog dazu bereits Stellung: "Er hat das Handy weggezogen, und dann ist dadurch ein Kratzer an seine Stirn gekommen."

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

