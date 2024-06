Partyurlaub am Ballermann? Das hält Dieter Bohlen davon!

Auf Mallorca ist die Urlaubssaison aktuell im vollen Gange. Allen voran sind es die Partytouristen, die sich in den Flugzeugen Richtung Mallorca tummeln. Der Ballermann und damit der Massentourismus, den die Partymeile anzieht, sind den Mallorquinern ein Dorn im Auge. In der Diskussion um das Treiben in El Arenal meldet sich nun auch ein prominenter Inselbewohner zu Wort: Dieter Bohlen (70) verbringt bereits seit 50 Jahren eine Menge Zeit auf Mallorca. Im Gespräch mit Bild verrät er seine Meinung zu den Ballermann-Fans: "Es stimmt, dass sich sehr viele deutsche Sauftouristen extrem danebenbenehmen.“

Der 70-Jährige verbinde mit der balearischen Insel vor allem eins: Entspannung. Diese finde er besonders in seiner eigenen Wohnung im südwestlich gelegenen Santa Ponsa. Obwohl er dort eigentlich genug Sicherheitsabstand zur berüchtigten Schinkenstraße haben dürfte, weiß er ganz genau um die Auswirkungen, die die Partytouristen auf das alltägliche Leben der Einheimischen haben. Obwohl den Mallorquinern bewusst sei, was sie dem Tourismus zu verdanken haben, sei die Situation kaum noch tragbar: "Die Insel gerät ans Limit. Der Verkehr ist enorm, das Wasser ist knapp und die Mieten sind explodiert.“

Die Insel scheint Dieter wirklich sehr am Herzen zu liegen – immerhin hat er dort im Jahr 2006 auch seine Traumfrau Carina Walz kennengelernt! Untypischerweise sind der DSDS-Juror und seine 30 Jahre jüngere Herzensdame auch nach all den Jahren und trotz zwei gemeinsamer Kinder noch nicht verheiratet. Das soll sich aber bald ändern: Nach 18 Jahren miteinander wollen sich die beiden endlich das Ja-Wort geben! "Carina und ich werden heiraten. Es gibt ein festes Datum – seit dem ersten Tag unserer Beziehung. Ich nannte ihr damals ein bestimmtes Jahr und meinte, wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich", verriet der "Cheri Cheri Lady"-Interpret gegenüber Bild.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im Januar 2024

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

