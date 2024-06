Schock nach Abpfiff: Fan wollte Cristiano Ronaldo anspringen

Beim Fußball kommt es hin und wieder vor, dass Fans ihren Idolen besonders nah sein wollen und deshalb über das Spielfeld flitzen. Vor allem Cristiano Ronaldo (39) kann davon aktuell ein Lied singen. Üblicherweise haben die Flitzer bei ihren Aktionen keine bösen Absichten. Beim EM-Spiel Portugal gegen Georgien war das allerdings anders! Die Niederlage der portugiesischen Mannschaft gefiel einem Fan offenbar überhaupt nicht. Beim Verlassen des Spielfelds sprang ein Fan mit ausgestreckten Beinen von der Tribüne und verfehlte nur knapp Cristianos Gesicht. Das schockierende Video kursiert aktuell auf Social Media und liegt zudem The Sun vor.

Der Angriff gegen Cristiano konnte in letzter Sekunde noch abgewehrt werden. Der Fußballer verließ gemeinsam mit mehreren Ordnern das Spielfeld. Einer von ihnen sah die Situation offensichtlich schon kommen und reagierte ohne zu zögern. Er warf sich schützend vor den Sportler und konnte dadurch Schlimmeres verhindern. Sichtlich schockiert stand Cristiano kurze Zeit wie angewurzelt da und riss dabei die Arme nach oben, vermutlich nach dem Motto: Was ist denn hier los?

Schon vor wenigen Tagen musste sich Cristiano mit einigen Flitzern herumschlagen. Beim EM-Spiel gegen die Türkei stürmten nach einem beachtlichen Sieg von 3:0 für die Portugiesen mehrere offenbar mehr als zufriedene Fans auf den Rasen. Ihr Ziel? Ein Foto mit dem beliebten Fußballer knipsen. Insgesamt vier Flitzer schafften es an diesem Tag in die Nähe ihres Idols. Cristiano fand die gesamte Situation allerdings nicht ganz so witzig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Video? Total krass! Das hätte wirklich böse enden können. Ich finde das Ganze nicht so dramatisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de