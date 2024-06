So viel nahm Jason Kelce nach seinem Karriereende bisher ab!

Jason Kelce (36) hat nach dem Ende seiner Profikarriere als Footballspieler 8 Kilogramm abgenommen! "Die meiste Zeit meiner NFL-Karriere habe ich 133 Kilogramm gewogen", verrät er in einem Interview mit GQ Sports. Aktuell wiege er rund 125 Kilogramm. "Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass ich mit 113 bis 118 Kilogramm immer noch kräftig bin und mit meinem Aussehen zufrieden sein kann, ohne ein Sixpack zu haben", erklärte der ehemalige Spieler der Philadelphia Eagles.

Der Familienvater meint des Weiteren, es sei schwer vorstellbar, dass er noch einmal fast 8 Kilogramm abnehme, dennoch gibt er zu, dass sich sein Rücken und seine Knie bereits besser anfühlen. "Also werden weitere 8 Kilogramm hoffentlich dazu beitragen, dass ich viel besser mit meinen Kindern spielen kann", so der ehemalige Profisportler.

Im März beendete Jason nach 13 Jahren seine Karriere und befindet sich seither im Ruhestand. In seinem Podcast "New Heights", den er zusammen mit seinem Bruder Travis Kelce (34) führt, äußerte er sich über die Hintergründe seines Rücktritts: "Ich glaube einfach nicht, dass ich auf dem Niveau spielen kann, auf dem ich früher gespielt habe". Das wollte er sich jedoch länger nicht eingestehen: "[Es ist] der Kampf mit deinem Körper, als ob du früher etwas tun konntest, was du jetzt nicht mehr tun kannst. Das ist der Moment, in dem man dagegen ankämpft, um es wiederzubekommen. Dann fängt es an, schwierig zu werden. Unterm Strich weiß jeder, wann die Zeit für ihn gekommen ist".

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

