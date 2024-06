Stefanie Giesinger beim Knutschen mit Malemodel erwischt!

Stefanie Giesinger (27) scheint tatsächlich wieder vom Markt zu sein! Die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin wurde in einem innigen Moment mit einem bisher unbekannten Mann gesichtet! Fotos, die Bild vorliegen, zeigen die zwei am Kofferband des Flughafens in Berlin – das Warten vertrieben sie sich mit einer kleinen Knutscherei. Ganz verliebt legte Steffis Begleiter seine Hände an ihren Po, während sie sich zu ihm hochstreckte. Weitere Schnappschüsse zeigen sie Arm in Arm vor dem Gebäude.

Doch wer ist der mutmaßliche neue Mann an Steffis Seite? Es soll sich bei dem braunhaarigen Hottie um Armando Mayr handeln. Laut seinem Instagram-Profil ist er als Männermodel bei einer renommierten Agentur aktiv – und ist auch auf Social Media ziemlich erfolgreich. Er hat über 100.000 Follower auf dem Netzwerk. Außerdem soll er einen Keks-Laden in der Hauptstadt betreiben. Ob zwischen ihm und der 27-Jährigen etwas Ernstes läuft, ist nicht klar. Bisher bestätigte keiner von beiden die Beziehung.

Schon vor einigen Wochen deutete sich an, dass Steffi wieder vergeben ist. Im Netz feuerte sie die Gerüchte nämlich mit einem heißen Foto selbst an. Der Schnappschuss zeigte die Beauty in sehr vertrauter Haltung mit einem Typen: Der Mann leckte ihr über die Nase, das Model biss ihm dabei spielerisch ins Kinn. Zuvor war Stefanie sechs Jahre lang mit Marcus Butler (32) zusammen gewesen. Die zwei trennten sich im Oktober 2022 und sind immer noch miteinander befreundet.

Anzeige Anzeige

Instagram / armandomayr Armando Mayr, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger mit einem unbekannten Mann, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Steffi stellt ihren Freund bald im Netz vor? Nein, sie genießt ihr Glück lieber im Privaten. Ja, bestimmt teilt sie bald Pärchenfotos! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de