Verdächtiges Foto: Ist Stefanie Giesinger etwa verliebt?

Mit wem züngelt Stefanie Giesinger (27) hier denn herum? Das fragen sich viele Fans bei dem aktuellsten Instagram-Foto der einstigen Germany's Next Topmodel-Gewinnerin. Auf dem letzten Schnappschuss einer Bilderreihe ist sie nämlich mit einem Mann zu sehen – und zwar in ziemlich vertrauter Haltung! Der Unbekannte leckt Steffi über die Nase, während sie ihm spielend in sein Kinn beißt. Die zwei scheinen zudem auf einem Bett zu liegen. Wer der Mann ist und ob tatsächlich etwas Ernstes zwischen den beiden läuft, verrät das Model nicht.

In den Kommentaren wird jedoch wild spekuliert! "Wer ist der bärtige Typ auf dem letzten Bild?", fragt ein User. Zwei weitere kommentieren: "Grandios und neu verliebt?!" und "Sneaky, das letzte Bild". Ein Fan vermutet sogar, dass die 27-Jährige mit dem verdächtigen Schnappschuss ganz nebenbei eine neue Beziehung bestätigen möchte: "Soft Launch." Im März bestätigte Steffi noch, dass sie aktuell Single sei: "Momentan habe ich ehrlich gesagt, meine Schwierigkeiten zu daten, geschweige denn mich an eine Person zu binden." Könnte sich das in den vergangenen Wochen etwa geändert haben?

Das Model, das durch seinen Sieg in der neunten Staffel von "Germany's Next Topmodel" berühmt geworden war, war sechs Jahre mit dem YouTuber Marcus Butler (32) zusammen gewesen. Nach der Trennung im Oktober 2022 datete sie ein paar Monate Jeremy Steeb, den Sohn des Tennisspielers Carl-Uwe Steeb. Obwohl sie ihre Romanze nie bestätigten, zeigten sich Steffi und er auf ein paar Events zusammen. Wann bei den beiden Schluss war, ist nicht bekannt.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger, Models

Glaubt ihr, dass Steffi vergeben ist? Ja, das Foto ist extrem verdächtig. Nee, das ist bestimmt nur ein Kumpel. Ergebnis anzeigen



