Waren Jonny und Laura bei "Ex on the Beach" nicht getrennt?

Bei der vergangenen Staffel von Ex on the Beach sorgten Jonny und Laura für die ganz großen Gefühle: Nach einer emotionalen Aussprache verließen die Ex-Lover als Paar gemeinsam die Villa. Doch war das alles nur gespielt? Ihre Reality-TV-Kollegin Kim Virginia (29) behauptet nun: Jonny und Laura waren während ihrer Teilnahme an "Ex on the Beach" gar nicht getrennt. Ihr Liebes-Comeback sei während der Show nur vorgetäuscht gewesen. In einem TikTok-Video wettert die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin gegen das Paar. "Ist es eigentlich ein Comeback, wenn man noch zusammen war? Nennt man das dann Comeback?", fragt sie ironisch.

Kims Kommentar zu der möglichen Fernsehlüge sorgt für ziemlich viel Gesprächsstoff. "Was hast du da gerade über Laura und Jonny erzählt?", fragt nicht nur ein User schockiert. Unter dem TikTok-Beitrag wundern sich zahlreiche Nutzer: Ist an der Behauptung der 29-Jährigen etwas dran? Doch Kim hält an ihrer Darstellung der Dinge fest. "Die 'Ehrlichen' und 'Süßen' im Reality-TV sind meist genau das Gegenteil", schießt die Fernsehbekanntheit in den Kommentaren gegen die ehemaligen Temptation Island-Verführer.

Zwischen Laura und Jonny könnte es aktuell wohl nicht besser laufen. Im Promiflash-Interview schwärmten die Turteltauben vor wenigen Wochen von ihrem Liebesglück. Das Paar habe sich sogar dazu entschlossen, gemeinsam den nächsten Schritt zu wagen. "Wir sind zusammengezogen", verkündeten sie glücklich. Offenbar genau die richtige Entscheidung. "Es läuft alles super, wir harmonieren, wir lernen uns immer noch besser kennen. Wir haben immer weniger Probleme – so gut wie gar keine mehr", betonte der Nordrhein-Westfale begeistert.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung spricht zu ihren Followern

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Februar 2024

