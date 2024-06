Aus Angst: Kylie Jenner sagt kurzfristig Familienurlaub ab!

In der aktuellen Folge von The Kardashians dreht sich alles um den Familienausflug der Kardashians und Jenners nach Aspen in Colorado. Schon im Privatjet gibt es allerdings Probleme: Aufgrund eines heftigen Schneesturms im Zielort kann das Flugzeug nicht rechtzeitig abheben. Über eine Stunde müssen Kendall (28) und Kylie Jenner (26) mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (40) und Mama Kris Jenner (68) im Jet warten. Als es dann auch noch heißt, dass sie nur einen Flughafen anfliegen können, der drei Stunden Fahrzeit von ihrem Urlaubshaus entfernt liegt, wird es Kylie etwas zu viel. Wie sie erklärt, kämpft sie ganz schön mit Angstzuständen und die Planänderung macht sie sehr nervös. Kurz bevor das Flugzeug endlich losfliegt, steigt sie aus und sagt den Trip kurzerhand ab.

Tatsächlich kommen die Ängste der jungen Businessfrau nicht von ungefähr. Wie Kylie während der Show erklärt: "Als ich das letzte Mal in Aspen war, gab es drei Autounfälle auf den Straßen. Mein Assistent hatte einen Unfall und meine Security hatte auch einen Unfall." Ihre Entscheidung, die Reise zu beenden, stößt bei ihren Schwestern allerdings nicht unbedingt auf Sympathie. Kendall erläutert ihre Frustration in einem Einzelinterview für die Show: "Ich weiß nicht, warum sie sich so verhält, aber es ist mittlerweile schon ein Muster. Sie hat so was schon so oft abgezogen. Ich glaube, sie denkt einfach, dass sie mit allem durchkommt."

Ob das noch in einen Streit ausartet? Die Kardashian-Jenner-Familie ist immerhin dafür bekannt, dass es zwischen den Schwestern ab und an mal hitzig wird. Zum Auftakt der aktuellen Staffel bahnte sich schon ein Konflikt zwischen Kim Kardashian (43) und Khloé an: Kim warf ihrer jüngeren Schwester in der ersten Folge an den Kopf, dass sie "einen Stock im Hintern" hätte. Das sorgte natürlich sofort für Spannungen zwischen den beiden.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kylie den Flug wegen ihrer Ängste abgebrochen hat? Verständlich, Ängste sollten ernst genommen werden. Ich finde ihre Reaktion etwas übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de