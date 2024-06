"Bares für Rares": Das ist der neue Händler Anaisio Guedes

Horst Lichter (62) wäre aus der beliebten TV-Show Bares für Rares nicht wegzudenken. Doch die Händler rund um Wolfgang Pauritsch (52) und Walter Lehnertz (57) sind in der ZDF-Sendung mindestens genauso wichtig. Seit wenigen Tagen dürfen sich die Käufer über tatkräftige Unterstützung freuen: Der gebürtige Brasilianer Anaisio Guedes feierte am Montag sein Debüt als neuer Kaufmann bei der erfolgreichen Trödelsendung. In seiner ersten Show konnte der 48-Jährige sogar bereits ein wahres Schnäppchen ergattern. Für 350 Euro erstand er einen gläsernen Wandteller des bekannten Malers Günther Uecker.

Doch wer ist der schlagfertige neue Händler? Bereits im Alter von zwölf Jahren machte sich Anaisio selbstständig. Damals verkaufte er im brasilianischen São Paulo jedoch noch keine Kunst. Der Teenager brachte hingegen Schokolade an den Mann – und das sogar ziemlich erfolgreich. Wie er vor einigen Jahren in der Hamburger Morgenpost erzählte, konnte er mit seinem Geschäft die ganze Familie ernähren. Durch seinen verfrühten Start ins Arbeitsleben war es ihm jedoch nicht möglich, zur Schule zu gehen.

Das Lesen und Schreiben habe er sich später im Leben selbst beigebracht. Mit 18 Jahren wagte er einen mutigen Schritt: Er zog von Brasilien nach Brüssel. Dort lernte er seine große Liebe kennen – eine Hamburgerin, mit der er wenig später nach Deutschland auswanderte. In der Hansestadt absolvierte Anaisio eine kaufmännische Ausbildung und holte sein Abitur nach. Nun versucht er sein Glück als Neuzugang bei "Bares für Rares".

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Elisabeth Nüdling, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

