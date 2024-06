Emma Roberts will nicht so berühmt werden wie Tante Julia!

Emma Roberts (33) hat mit ihrer Tante Julia Roberts (56) einiges gemein – zum Beispiel sind sie beide erfolgreiche Schauspielerinnen. Dennoch gibt es eine Sache, bei der Emma ihrer Tante nicht wirklich nacheifern will: So berühmt werden wie Julia möchte sie nicht. In dem Podcast "Table for Two with Bruce Bozzi" erklärt die "Scream Queens"-Darstellerin auch, warum das so ist. "Ich habe gesehen, wie Ruhm wirklich aussieht. Es macht offensichtlich Spaß und es ist toll, aber es gibt auch einen Teil, der wirklich beängstigend ist", erzählt sie.

Julia gehört seit über 30 Jahren zu den berühmtesten Schauspielerinnen der Welt. Auch Emma hat sich in Hollywood einen Namen gemacht – mit der Hit-Serie American Horror Story und Blockbustern wie "Nerve" feierte sie große Erfolge. Genau das wurde ihr allerdings auch schon zum Verhängnis: Vor wenigen Wochen drang ein Stalker in ihr Haus ein und belästigte sie zudem mit Anrufen und Textnachrichten. Mittlerweile hat sie gegen ihn eine einstweilige Verfügung erlassen. Deswegen ist die Einstellung der Schauspielerin in puncto Bekanntheit auch nicht verwunderlich. "Ich habe Ruhm wie Julias selbst miterlebt und weiß, was er mit Menschen und ihren Familien machen kann. Ab einem bestimmten Level kann es gruselig werden", meint Emma im Interview.

Vermutlich ist Emma auch wegen ihres Sohnes Rhodes darauf bedacht, dass ihr der Ruhm nicht über den Kopf wächst. Der Kleine ist drei Jahre alt und stammt aus der Beziehung des Hollywoodstars mit Garrett Hedlund (39). Nachdem die beiden sich 2022 getrennt hatten, sprang Emmas Mutter zur Unterstützung ein und passte auf den Sprössling auf, während sie am Set arbeitete. Denn während ihrer Drehtage für die aktuelle Staffel von "American Horror Story" musste sie fünf Tage die Woche für zwölf Stunden pro Tag vor der Kamera stehen.

Getty Images Julia Roberts und Emma Roberts bei der Premiere von "Valentinstag"

Getty Images Emma Roberts, März 2023

