Fans empört: Schiri verwehrt Deutschland Tor gegen Dänemark!

Es hätte ein perfekter Start in das Spiel von Deutschland gegen Dänemark sein können. Bereits in der vierten Minute kommt es zu einer Ecke, die der beständige Toni Kroos (34) schießt. Zur Überraschung des gesamten Stadions köpft Nico Schlotterbeck (24) den Ball ins Netz. Doch die Freude des BVB-Spielers hält nicht lange an, denn der Schiedsrichter lässt das Tor nicht zählen. Grund dafür ist ein Foul von Joshua Kimmich (29), der während der Flanke einen Verteidiger der Nordlichter blockierte. Vielen Fans kommt das unfair vor. "Englische Schiedsrichter müssen aus allen nationalen und internationalen Fußballspielen verbannt werden. Wie er dieses Tor aberkennen kann, ist unglaublich", beschwert sich ein Sportsfreund auf X.

Für die Fans scheint es besonders unverständlich zu sein, dass der Engländer Michael Oliver die ihrer Meinung nach harmlose Szene bestraft. Ein User schimpft verständnislos: "Ein englischer Schiri, der zu Hause in der Premier League gefühlt nur bei offenen Brüchen abpfeift, gibt das Tor nicht." Manche Zuschauer vermuten auch, dass diese Entscheidung die deutsche Elf gefrustet haben könnte. "Gefühlt ist jetzt die Luft raus, nachdem das erste Tor nicht gezählt hat", schreibt ein Unterstützer der Nationalmannschaft.

Auf dem Platz in Dortmund steht heute auch Christian Eriksen (32). Der dänische Mittelfeldspieler erlangte weltweite Bekanntheit, als er während eines Spiels bei der Europameisterschaft 2021 einen Herzstillstand erlitten hatte. Unter den Augen seiner Mitspieler und seiner Partnerin Sabrina Kvist Jensen war er damals wiederbelebt worden. Im Interview mit dem Sender DR1 berichtete er wenige Monate später, dass er damals fünf Minuten lang keinen Herzschlag gehabt hätte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Kimmich im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Eriksen, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schiedsrichterentscheidungen bei der aktuellen Europameisterschaft? Total schlecht. Voll in Ordnung. Sie sind auch nur Menschen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de