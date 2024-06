Ehekrise: Ben Affleck räumt seine Sachen aus Haus mit J.Lo

Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) sollen in einer Ehekrise stecken. Nun räumt der Schauspieler laut People seine Sachen aus der gemeinsamen Villa aus. "Ben wohnt weiterhin in dem Mietobjekt in Brentwood. Er ist jetzt seit etwa zwei Monaten dort", erklärt zudem ein Insider im Gespräch mit dem Magazin und ergänzt: "Es scheint ihm gut zu gehen. Er war jeden Tag in seinem Büro und scheint sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Er verbringt auch Zeit mit seinen Kindern." Seine Sachen soll er kurz vor Jennifers Rückkehr aus Europa gepackt haben.

Die Sängerin kehrte kürzlich von ihrem Solo-Trip aus Europa zurück. Laut eines Insiders, der sich gegenüber Mirror äußerte, habe sie im Italien-Urlaub "Zeit zum Nachdenken über ihre Ehe" gebraucht. Einen Tag nach ihrer Rückkehr traf sie sich dann mit Ben in dessen Büro. Fotos, die Page Six veröffentlichte, zeigten Jennifer mit steinerner Miene vor der Begegnung mit dem "Gone Girl"-Star. Nach dem Treffen wirkte sie jedoch deutlich entspannter.

Seit Wochen kursieren Trennungsgerüchte um das Paar. Kürzlich gratulierte Jennifer dem dreifachen Vater dann trotz der angeblichen Ehekrise zum Vatertag. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie ein Bild von Ben, das ihn in seiner Rolle als Captain Rafe McCawley in dem romantischen Kriegsdrama "Pearl Harbor" zeigt. "Unser Held", kommentierte sie den Beitrag.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2024

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im November 2023

