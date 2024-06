Ganz entspannt: Justin Timberlake golft während Tourneepause

Seit seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer hat Justin Timberlake (43) viel Ärger. Gleichzeitig befindet sich der "Can't Stop The Feeling"-Interpret gerade auf einer Welttournee, die ihm einiges abverlangt. Doch nun zeigen neue Paparazzi-Fotos, wie der Weltstar ganz relaxt durch New York City zu einem Golfplatz läuft. Dabei ist der Musiker sehr leger gekleidet. Neben einem Band-T-Shirt von Grateful Dead trägt er eine kurze Sporthose und weiße Sneaker. Seine Golftasche muss der Mann von Jessica Biel (42) praktischerweise nicht selbst tragen. Stattdessen läuft neben ihm sein Bodyguard, der diesen Job übernimmt.

Die ersten Konzerte des Sängers seit seiner Verhaftung fanden in Chicago und New York statt. Bei der Show im Big Apple durfte sich Justin über berühmte Zuschauer freuen. In ihrer Instagram-Story zeigte Chrissy Teigen (38), wie sie und ihr Mann John Legend (45) im Madison Square Garden fröhlich tanzten und mitsangen. Dabei trug die Kochbuchautorin sogar eine Cap, auf die der Vorname des 43-Jährigen gedruckt war. Der Performer schien ihre Unterstützung sehr wertzuschätzen – er begrüßte das Pärchen an dem Abend mit einer dicken Umarmung.

Nach und nach werden immer mehr Details von Justins Zusammentreffen mit der Polizei bekannt. Ein Insider hatte gegenüber New York Post ausgepackt, dass der ehemalige Kinderstar mit dem Polizisten diskutiert hätte. "Das wird die Tournee ruinieren!", soll er dem Beamten vorgeworfen haben. "Welche Tour?", hätte der junge Gesetzeshüter ihn daraufhin gefragt, da er den Popstar nicht erkannt und daher nicht gewusst hätte, wovon er gesprochen hatte.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen beim Konzert von Justin Timberlake, Juni 2024

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

