Ist Paulina Ljubas mit dem Ergebnis ihrer BBL-OP zufrieden?

Vor drei Monaten ließ sich Paulina Ljubas (27) mit einem sogenannten Brazilian Butt Lift operativ die Hipdips auffüllen. Wie denkt sie nun über den riskanten Eingriff? "Ich bin sehr zufrieden, ich finde es wirklich superschön", schwärmt der Realitystar in seiner Instagram-Story. Mittlerweile sei alles komplett verheilt. Den größten Unterschied sehe sie an ihrem Bauch, an dem das Fett abgesaugt wurde, welches ihr an anderer Stelle wieder eingespritzt wurde. An ihrem Hintern habe sich wenig verändert, nur ihre Hüften seien jetzt runder – ein subtiles Ergebnis, mit dem die The 50-Teilnehmerin glücklich ist. "Mir war das superwichtig. Ich wollte nicht aussehen wie eine Comicfigur", betont sie.

Dank des Eingriffs habe sie ihre Unsicherheiten bezüglich ihres Bauches ablegen können. "Egal, wie viel Sport ich gemacht habe, nicht mal, als ich Bodybuilding gemacht habe, sah das so aus", erinnert sich Paulina und präsentiert stolz ihre definierten Bauchmuskeln. Doch erledigt ist das Thema für die Freundin von Tommy Pedroni (29) noch lange nicht. "Ich glaube, ein Fehler, den die meisten machen, ist zu denken: Nur weil du so eine OP gemacht hast, kannst du jetzt essen, was du willst, und musst keinen Sport mehr machen", meint sie. Die Beauty habe schon einige Ergebnisse von BBL-Operationen gesehen, die nach nur einem Jahr "nicht mehr so schön" seien. Um ihren neuen Body zu erhalten, achte sie sehr auf ihre Ernährung und gehe vier bis fünf Mal die Woche ins Fitnessstudio.

Dass eine solche OP nicht ohne ist und mit erheblichen Risiken einhergeht, versteht sich von selbst und wurde auch von Paulina bereits thematisiert. Zudem musste die Influencerin wegen ihrer Entscheidung auch negative Kommentare einstecken – zum Beispiel von Sandra Sicora (32), der Ex ihres Freundes Tommy. Auf Instagram wurde die Kölnerin gefragt, ob sie ihren natürlichen Look beibehalten wolle und nutzte prompt die Chance, um gegen Paulina zu schießen: "Ja, das bleibt so! Ich würde niemals ins Ausland fliegen, um meinen Körper zu formen. Erstens ist es supergefährlich und zweitens, worauf ist man dann stolz?"

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

