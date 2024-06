Kein Bauch mehr: Twenty4tim zelebriert seinen Abnehmerfolg

Twenty4tim (23) lässt die Hüllen fallen. Seit mehreren Jahren schon ist der Influencer damit beschäftigt, sein Gewicht zu reduzieren – und lässt seine Fans im Netz gerne an dieser Reise teilhaben. Jetzt postet er auf Instagram Videos, die deutlich machen, wie sehr sich sein Körper allein im letzten Jahr gewandelt hat. Während er sich im Clip aus 2023 verlegen an den Bauchspeck greift, zeigt er sich 2024 ganz selbstbewusst mit einer stark erschlankten Silhouette.

Vor wenigen Wochen gab der Social-Media-Star seinen Followern im Netz bereits einen intimen Einblick in sein Innerstes. Er teilte ein Foto von sich in Badehose aus dem Urlaub und ging dabei auf seine Gefühle gegenüber seinem Körper ein. "Jahrelang hatte und habe ich schon mit einer Essstörung zu kämpfen. 110 Kilo bis hin zu 48 Kilo. Gefühlt musste mein Körper schon einiges aushalten", erklärte Tim. Das Thema anzusprechen, habe ihn eine Menge Überwindung gekostet. Doch er betonte stolz: "Ich bin noch auf einer langen Reise, aber zumindest jetzt zeige ich euch alles: Meinen wunderschönen Körper, die Dehnungsstreifen, meine Männerbrust – das bin ich!"

Einen Teil seines Abnehmerfolgs hat der "Gönn dir"-Interpret wohl seiner Zeit im Dschungelcamp zuzuschreiben. Tim nahm Anfang des Jahres an der Kult-Reality-Show teil und verlor in der Zeit bis zum Finale, wo er als Drittplatzierter ausschied, ganze neun Kilo. Zusätzlich lachte er sich eine neue Freundin an – nach der Ausstrahlung bandelte der 23-Jährige mit Kim Virginia Hartung (29) an. Wie genau der Stand der Dinge zwischen den beiden Realitystars aktuell allerdings ist, kann auch Tim nicht genau sagen. "Ich weiß gar nicht, ob es vorbei ist, Kim folgt mir ja nicht mehr. Ich kann euch gerade auch nicht sagen, was abgeht", erklärte er kürzlich gegenüber RTL.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Jahr 2023

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer

