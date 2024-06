Taylor Swift zieht während Tour-Pause bei Freund Travis ein!

Im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour ist Superstar Taylor Swift (34) seit Monaten mächtig eingespannt. Die Zeit zwischen den zahlreichen Auftritten weltweit will die Sängerin aber vor allem mit ihrem Freund Travis Kelce (34) verbringen – dafür zieht sie nun sogar bei dem Sportler ein! "Taylor hat Spaß daran, sein Haus in Kansas City zu dekorieren, und sie freut sich auf die einfachen Freuden des Zusammenseins", verrät jetzt ein Insider im Interview mit Mirror.

Bis Ende August wird TayTay noch im Rahmen ihrer Tournee durch Europa reisen und ihre bekanntesten Hits zum Besten geben, erst im November geht es dann für sie in Toronto weiter. Travis hingegen zieht es in der Zwischenzeit wieder aufs Spielfeld, da seine Football-Saison offiziell am 5. September beginnt. Es ist also davon auszugehen, dass Taylor und Travis in den wenigen Tagen dazwischen ihre Zweisamkeit genießen werden, bis die 34-Jährige – zwischen ihren eigenen Vorbereitungen für die Tour-Fortsetzung – ihren Liebsten schließlich wieder vom Spielfeldrand aus anfeuern wird.

Auch wenn Taylor und Travis bereits den nächsten Schritt in ihrer Beziehung eingehen und – zumindest zeitweise – zusammen wohnen, werden bei der Musikerin und dem Sportler vorerst nicht die Hochzeitsglocken läuten! Ganz im Gegenteil: Während Taylor und Travis bei ihren Fans als absolutes Traumpaar gelten und diese schon sehnlichst auf eine Hochzeit warten, sind die Turteltauben von der Erwartungshaltung genervt. "Die ständigen Fragen und sanften Hinweise gehen ihnen richtig auf die Nerven. Kein Tag vergeht ohne die Frage nach der Verlobung", verriet ein Insider bereits gegenüber The Things.

