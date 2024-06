Amal und George Clooney genießen Lunch-Date in Saint-Tropez

George (63) und Amal Clooney (46) genießen derzeit gemeinsame Zeit an der französischen Riviera. Vor wenigen Tagen wurden die beiden Hand in Hand beim Mittagessen im Restaurant Jardin Tropezina in Saint-Tropez gesichtet, wie Bilder, die People vorliegen, beweisen. Das luxuriöse Beachclub-Restaurant bietet mediterrane Küche unter einer üppigen Pergola mit Blick auf das Wasser. Der Schauspieler und die Juristin hatten einen besonderen Tisch abseits der Hauptterrasse, was ihnen etwas Privatsphäre während ihres Essens gewährte.

Für den Tagesausflug kleidete sich George lässig in einem weißen Polohemd, grauen Hosen und grauen Schuhen. Er rundete seinen Look mit einer Sonnenbrille ab. Amal strahlte hingegen in einem bunten Blumenkleid, das sie ebenfalls mit einer Sonnenbrille kombinierte. Sie trug außerdem eine weiße Handtasche und nudefarbene Schuhe. Saint-Tropez ist ein beliebter Rückzugsort für das Paar, das auch gerne Zeit an seinem berühmten Anwesen am Comer See in Italien verbringt.

George und Amal lernten sich 2013 kennen, als Amal während einer Reise an einem gemeinsamen Abendessen am Comer See teilnahm. George erzählte 2017 gegenüber The Hollywood Reporter: "Ich fand sie wunderschön, witzig und offensichtlich intelligent." Nach weniger als einem Jahr Beziehung machte der Schauspieler der Menschenrechtsanwältin im April 2014 einen Heiratsantrag und im gleichen Jahr heirateten sie in Venedig. 2017 begrüßte das Paar seine Zwillinge Alexander (7) und Ella (7) in London. Trotz ihrer vollen Terminkalender nehmen George und Amal sich oft Zeit füreinander und begleiten sich gegenseitig zu wichtigen Events wie Preisverleihungen und Filmpremieren.

Getty Images Amal und George Clooney im September 2023

River / MEGA Amal und George Clooney, Oktober 2022

