Eklig? Chris Hemsworth macht Bekanntschaft mit einer Spinne

Andere wären vor Angst weggerannt – aber Chris Hemsworth (40) kann sich nur amüsieren. Der Schauspieler teilt auf seinem Instagram-Account ein Video, das ihn in einem grauen T-Shirt und einer passenden Mütze zeigt. Er ist umgeben von großen Bäumen und grünem Gestrüpp, als wäre er im Dschungel. Der wahre Star des Clips ist allerdings nicht die Hollywood-Bekanntheit selbst, sondern die gigantische Spinne, die in ihrem Netz direkt vor seinem Gesicht hängt. Der Australier scheint ganz fasziniert und grinst verschmitzt in die Kamera, selbst als das langbeinige Tier blitzschnell in seinem Netz hin und her springt. Seine Caption "Hat mich nicht mal erschreckt!" kann man ihm da direkt glauben.

Seine Fans springen voll darauf an. Viele beziehen sich auf seine ikonische Heldenrolle des Thor in den Avengers-Filmen. "Endlich trifft Thor Spider-Man von Angesicht zu Angesicht", "Da wird Thor wohl zum nächsten Spider-Man!" und "Natürlich hat Thor keine Angst vor einer kleinen Spinne", freuen sich seine Anhänger. Für seine australischen Fans ist der Anblick solch eines Tiers allerdings nichts Neues. "Ah, das ist ein ganz normaler Tag in Australien", schreibt etwa einer. Die meisten anderen sind allerdings ganz schön geschockt und kommentieren unter anderem: "Wie zur Hölle bist du nicht schreiend weggelaufen?"

Dass Chris mit der Natur im Einklang ist, ist bekannt. Im Netz teilt er immer wieder Aufnahmen seiner Abenteuer in seiner Heimat Australien. Erst im April dieses Jahres gab er seinen Followern einen Einblick in einen Angelausflug, den er mit einem seiner drei Kinder unternommen hatte. Trotz superschlechter Wetterbedingungen haben die beiden sogar Erfolg gehabt.

"Thor – Love and Thunder" Chris Hemsworth als Thor

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit seinem Sohn, März 2024

