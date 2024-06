Fake-Titel: Ist Cathy Hummels' Bruder etwa gar kein Doktor?

Cathy Hummels (36) teilt gern das Scheinwerferlicht mit ihren Geschwistern. Gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer hat die Ex von Mats Hummels (35) nämlich seit kurzem den gemeinsamen Podcast "Hummeln und Fische". Und auch mit ihrem Bruder arbeitet sie gern zusammen: Die zwei schreiben derzeit sogar ein Ratgeberbuch zusammen. Auf dem Cover des Buches, das derzeit vorbestellt werden kann, prangen über dem Titel "Aus dem Schatten – Dein Weg aus der Depression" Cathys Name sowie "Dr. med. Sebastian Fischer". Doch Bild am Sonntag will herausgefunden haben, dass das so gar nicht stimmt! Angeblich soll Sebastian gar nicht im Besitz einer fertigen Dissertation oder eines Doktortitels sein.

Wie es zu dem Fehler kommen konnte, ist unklar. Angeblich soll der Südwest-Verlag, der das Buch ab 2025 vertreiben wird, angegeben haben, dass Sebastian zwar kein Doktor sei, aber bis zum Release mit Hochdruck daran arbeite, einer zu werden. Ein Medienanwalt der Geschwister behauptet allerdings laut Bild, Cathys Bruder habe selbst nichts von dem Schriftzug auf dem Cover gewusst und "aus eigener Initiative" das Missverständnis korrigiert. Das Cover wurde mittlerweile tatsächlich im Netz gelöscht. Jedoch soll er auch von Cathy seit 2018 mehrfach öffentlich "Dr. Sebastian Fischer" genannt worden sein, unter anderem im Impressum ihres Buches "Mein Umweg zum Glück" aus dem Jahr 2020.

Der Ratgeber ist nicht das einzige Projekt von Cathy und einem Familienmitglied, das der einstigen Spielerfrau derzeit Ärger einbrockt. Vor wenigen Tagen erst setzte sie sich in einer Folge ihres Podcasts bei ihren Fans in die Nesseln: Sie plädierte vehement dafür, dass Menschen mit Übergewicht höhere Krankenkassenbeiträge zahlen sollten. Für die unsensible Aussage kassierte sie prompt einen Shitstorm im Netz. "Du hast doch selber eine Essstörung und setzt dich für mentale Gesundheit ein, angeblich. Damit hast du dich selbst zur Witzfigur gemacht", machte ein User auf X deutlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cathy Hummels bei der "Becoming Karl Lagerfeld"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Cathy bald persönlich zu dem Drama um ihren Bruder Stellung nehmen wird? Ja, ganz bestimmt! Ich denke, sie hält sich da eher bedeckt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de