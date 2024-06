Für Familie: Elton John schließt Bühnen-Comeback völlig aus!

Elton John (77) wird wohl nie mehr auf die großen Bühnen zurückkehren. Im vergangenen Jahr feierte der Musiker seine Abschiedstournee, die ihn über den gesamten Globus führte. "Bei der letzten Show in Stockholm auf der Abschiedstour nach Glastonbury stieg ich ins Auto und sagte: 'Ja! Ja!'", entsinnt sich Elton gegenüber Entertainment Tonight und fügt noch hinzu: "Wir befanden uns auf dem Höhepunkt, genau wie ich es wollte, und danach gab es kein Zurück mehr." Dass es doch noch einmal ein Konzert von ihm geben wird, schließt der Sänger vehement aus.

Eltons Ehemann David Furnish (61) freue sich darüber, nun mehr Zeit mit ihm und ihren beiden Kindern genießen zu dürfen. "Wir haben unsere Söhne, wissen Sie, sie kommen jetzt in ihre Teenagerjahre" , erklärt er außerdem im Gespräch mit dem Medium. Dabei wollen die beiden Eltern schließlich auch nichts verpassen. "Ich glaube, es ist so etwas wie ein Schlüsseljahrzehnt im Leben eines Kindes", äußert sich der Filmproduzent weiter.

Anfang des Jahres sorgte Elton allerdings für große Sorgen bei seinen Fans: Er hatte sich einer Operation am Knie unterziehen müssen. Daraufhin wurde der "Rocketman"-Interpret am Gehstock abgelichtet. David gab damals aber schnell Entwarnung. "Nächstes Jahr werdet ihr ihn wohl auf dem roten Teppich Breakdance tanzen sehen", witzelte er im Gespräch mit The Sun und erklärte weiter: "Er macht das super. In ein paar Wochen lässt er das andere Knie operieren und bis zum Sommer wird er zwei nagelneue Knie haben."

Getty Images David Furnish und Elton John im März 2023

Getty Images Elton John bei der Beerdigung von Derek Draper

