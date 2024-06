Helfer eilen: In Kim Kardashians Privatjet gab es Vorfall!

Was ist denn bei Kim Kardashian (43) los? Sie bereist bekanntermaßen gerne in ihrem luxuriösen Privatjet die Welt. Bei ihrer Landung am Freitag in Los Angeles sorgte nun aber ein ärztlicher Zwischenfall für Aufsehen. Nachdem ihr Jet auf der Landebahn zum Stehen gekommen war, eilten Feuerwehrleute der Flugrettung herbei! Wie Daily Mail berichtet, bestätigte ein Augenzeuge, dass die Rettungskräfte in das Flugzeug von Kim einstiegen. Der Grund für den Einsatz sei jedoch nicht Kim, sondern eine Stewardess gewesen, die über Schwindelgefühl geklagt hatte.

Ein offizielles Statement zur Gesundheit der Stewardess und genaue Details zu dem Einsatz stehen allerdings noch aus. Nach dem Schreckmoment im Jet der Milliardärin schien sich die Situation wieder zu entspannen. So wirkte Kim beim Verlassen des Flughafens recht gefasst und ruhig, wie Paparazzifotos belegen. Vor rund zwei Jahren machte die US-Amerikanerin bereits eine ähnlich erschreckende Erfahrung. Aufgrund starker Turbulenzen musste sie einen Flug von Los Angeles nach Las Vegas abbrechen und umkehren. Damals waren auch ihre Mutter Kris Jenner (68) und Schwester Khloé Kardashian (40) bei dem Flug dabei.

Derzeit ist die Beziehung der beiden Kardashian-Schwestern ebenfalls recht turbulent. In der aktuellen Folge von The Kardashians machte Khloé ihrer älteren Schwester nämlich schwere Vorwürfe: "Ich schwöre, dass du alles, was du durchmachst, auf mich projizieren und an mir auslassen willst, und ich kann damit umgehen, aber nur für eine gewisse Zeit." Mittlerweile scheint zwischen ihnen aber wieder heile Welt zu herrschen. Auf Instagram schrieb Kim zum runden Geburtstag von Khloé sogar einige süße Zeilen.

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner

Dennis Van Tine / Future Image / ActionPress Khloé und Kim Kardashian in New York

