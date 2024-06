Im Familienzoff: Billy Ray Cyrus lobt seine Tochter Noah!

Inmitten der turbulenten Trennung von seiner Ehefrau Firerose hat Billy Ray Cyrus (62) eine rührende Botschaft an seine jüngste Tochter Noah Cyrus (24) gesendet. Der Country-Star teilt nun auf Instagram einen alten Schnappschuss des Vater-Tochter-Duos, auf dem es glücklich in die Linse grinst, sowie einige Songtexte aus ihrem Lied "Noah (Stand Still)", das 2022 auf Noahs Debütalbum "The Hardest Part" erschienen ist. In seiner Bildunterschrift schwärmt er: "Ich bin so stolz auf dieses kleine Mädchen. Noah ist zu einer unglaublichen jungen Frau herangewachsen. Manchmal muss man den Rat seiner Tochter annehmen und einfach still stehen bleiben."

Neben dem süßen Papa-Tochter-Pic postet er zudem einen Auszug der Lyrics aus dem Song: "Je älter du wirst, desto schwieriger wird es, sich zu ändern / Vielleicht findest du dich allein mit deiner Scham / Aber es ist nicht vorbei / Alles wird gut / Und wenn die Zeiten hart sind, denk an das, was ich sage." Weiter lautet der Text: "Mein Großvater sagte zu meinem Vater: 'Es wird nicht leichter, nur schwerer / Doch, das wird es, vergiss nicht, bleib einfach stehen / Und wenn all die Hoffnung und Freude, die du fühlst, sich in Paranoia verwandelt / Denn das wird es, vergiss nicht, bleib einfach stehen." Ob er mit den Zeilen auf seine Scheidung von Firerose anspielt?

Der Post mag für viele Fans der berühmten Familie relativ überraschend kommen, da der Sänger spätestens seit seiner Hochzeit mit Firerose mit seiner restlichen Familie zerstritten sein soll. Ob seine klammheimlich eingereichte Scheidung das Verhältnis des Schauspielers zu seinen Kindern verbessert? Darauf soll zumindest seine Tochter Miley Cyrus (31) hoffen, wie ein Insider vor rund zwei Wochen gegenüber Us Weekly ausplauderte: "Miley hofft, dass dies der Familie etwas Frieden bringen wird, und sie denkt, dass dies ein guter Schritt in die richtige Richtung für ihn ist." Diese Sichtweise teilen offenbar auch Noah und ihre Geschwister, die die Beziehung ihres Vaters mit Firerose nie wirklich nachvollziehen konnten.

Billy Ray und Firerose, die sich am Set von "Hannah Montana" kennengelernt hatten, sind nach nur rund sieben Monaten Ehe in einen heftigen Scheidungskrieg verwickelt. Beide haben rechtliche Dokumente eingereicht, in denen sie dem jeweils anderen Fehlverhalten vorwerfen. Billy Ray beantragte eine Trennung aufgrund "unüberwindbarer Differenzen" und "unangemessenen Eheverhaltens", während Firerose ihren Ex-Mann emotionaler, psychologischer und verbaler Misshandlung bezichtigt. Darüber hinaus behauptete sie, er habe ihre Musikkarriere behindert und sei aufgrund seines Drogenkonsums unberechenbar gewesen. Billy Ray wiederum warf Firerose körperliche, verbale und emotionale Misshandlung vor.

Inmitten dieser Familiendramen hat auch Noah Cyrus eigene Auseinandersetzungen. Gerüchte besagen, dass sie eine romantische Beziehung zu dem Schauspieler Dominic Purcell (54) gehabt haben soll, bevor dieser ihre Mutter Tish Cyrus (57) heiratete. Tish und Dominic gaben sich im August 2023 das Jawort, wobei Noah und ihr Bruder Braison der Zeremonie fernblieben. Eine Quelle berichtete, dass Tish Noah nicht eingeladen habe, um "Szenen und Drama" zu vermeiden. Trotz der Spannungen in der Familie zeigte Noah vergangenen Monat ihre Zuneigung zu ihrer Mutter, indem sie mehrere alte Fotos auf ihrer Instagram-Story zum Geburtstag von Tish postete.

Getty Images Billy Ray Cyrus mit seiner Tochter Noah im August 2017

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose

Getty Images Dominic Purcell, Schauspieler

