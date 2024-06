Nach Billy Rays Scheidung: Miley Cyrus hofft auf Versöhnung!

Miley Cyrus (31) hat anscheinend ihre eigenen Gedanken zu der abrupten Trennung ihres Vaters Billy Ray Cyrus (62) und seiner Noch-Ehefrau Firerose. Das behauptet nun zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly: "Miley, Noah (24) und ihre Geschwister haben die Beziehung nie verstanden und auch nicht, warum Billy sie so abrupt geheiratet hat. Niemand hat die Ehe gutgeheißen." Die plötzliche Trennung komme daher aber besonders gut bei der Familie an. "Miley hofft, dass dies der Familie etwas Frieden bringen wird, und sie denkt, dass dies ein guter Schritt in die richtige Richtung für ihn ist", erklärt der Informant weiter.

Die Beziehung des Hannah Montana-Stars zu seinem Vater gilt seit der Trennung von Mileys Eltern als zerrüttet. Schon nach dem Liebes-Aus ihrer Eltern soll die Musikerin Abstand von ihrem Papa genommen haben – unter anderem, weil dieser schlecht über ihre Mutter Tish Cyrus (57) geredet haben soll. Als Billy Ray sich dann überraschend mit seiner neuen Partnerin Firerose verlobt und sie geheiratet hatte, soll der Kontakt zwischen dem Vater-Tochter-Gespann endgültig abgerissen sein.

Ob die News über Billy Rays Trennung die Familienfehde nun beenden werden? Erst vor wenigen Tagen wurde öffentlich, dass der Musiker klammheimlich die Scheidung eingereicht hat. Mittlerweile kommen immer mehr Details ans Licht: Der "Words By Heart"-Interpret soll als Grund für die Scheidung "unüberbrückbare Differenzen" und "unangemessenes eheliches Verhalten" angegeben haben. Außerdem geht aus Gerichtsdokumenten, die unter anderem TMZ und Ok! vorliegen, hervor, dass Billy Ray seiner Ex ebenfalls vorwirft, dass sie ohne sein Wissen seine Karten benutzt und damit rund 90.473 Euro ausgegeben habe – ohne seine Erlaubnis .

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Billy Rays Scheidung wird seine Beziehung zu Miley retten? Ja, das kann ich mir total gut vorstellen! Nein, ich glaube, der Zug ist abgefahren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de