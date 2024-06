Jason Kelce schwärmt von Taylors Einfluss auf Travis' Leben

Taylor Swift (34) könnte glücklicher nicht sein. Sowohl beruflich als auch privat läuft es für die Sängerin aktuell supergut. Derzeit befindet sich der Megastar auf seiner "The Eras"-Tour quer durch die Welt. Unterstützt wird Taylor dabei von ihrem Liebsten Travis Kelce (34). Auch der Bruder des NFL-Stars, Jason Kelce (36), ist von der "Cruel Summer"-Interpretin total begeistert und findet, sie habe Travis' Leben mehr als verändert. Aber nicht nur Jason, sondern die gesamte Kelce-Familie steht hinter der Beziehung des Traumpaares. "Wir wollen ihn und ihre Beziehung und alles, was sie tun, unterstützen, weil es im Moment so wunderschön ist", stellt Jason in einer Pressekonferenz klar, wie InStyle berichtet.

Jason und seine Frau Kylie Kelce (32) besuchten vor wenigen Tagen gemeinsam ein Konzert von Taylor in London. Der Konzertbesuch sei für das Ehepaar ein Riesenspaß gewesen. Auch über das Talent der Musikerin kann der dreifache Vater nur in den höchsten Tönen reden: "Wir waren drüben in London bei einem Konzert, und Taylor, was sie nicht nur in dieser kurzen Zeit, sondern im Laufe ihrer Karriere erreicht hat, ist wirklich bemerkenswert." Zur großen Überraschung des Publikums stand nicht nur die Blondine mit den roten Lippen auf der Bühne – auch ihr Partner Travis performte mit ihr gemeinsam das Lied "I Can Do It With A Broken Heart" vor den unzähligen Menschen.

Taylors große Welttour startete bereits im März vergangenen Jahres und wird wohl erst im Dezember dieses Jahres ein Ende finden. Auch wenn Travis seine Liebste auf Schritt und Tritt begleitet, bleibt wahrscheinlich nicht sehr viel Zeit für Zweisamkeit. Die beiden Turteltauben haben sich dafür offenbar einen Schlachtplan überlegt. "Taylor hat Spaß daran, sein Haus in Kansas City zu dekorieren, und sie freut sich auf die einfachen Freuden des Zusammenseins", berichtete ein Insider gegenüber Mirror.

Getty Images Jason und Kylie Kelce im September 2023

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim Super Bowl 2024

