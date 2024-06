Kate Merlan hat Mist gebaut: Erneute Liebeskrise mit Jakub?

Erneute Krise bei dem On-off-Pärchen Kate Merlan (37) und Jakub Merlan-Jarecki (28)? In ihrer Instagram-Story deutet die Reality-TV-Bekanntheit an, dass in ihrer Beziehung mal wieder die Hütte brennt. "Wir brauchen momentan einfach Zeit für uns. Ich habe leider etwas gemacht, was echt scheiße war… Und deswegen zeigen wir momentan wenig von uns", erklärt die Tattoo-Liebhaberin und fügt noch optimistisch hinzu: "Das wird sich hoffentlich bald wieder ändern."

Bereits vor wenigen Wochen kam es bei den beiden Streithähnen laut Bild beim Fame Fighting Challenger zu Zankereien: Bei Jakubs Sieg gegen Nikola Glumac (28) unterstützte Kate ihren Liebsten neben dem Ring und verpasste ihm im Anschluss einen dicken Schmatzer. Doch anschließend soll es zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein. Grund hierfür: Der Sportler habe seine Liebste nämlich vor dem Klub, in dem die Aftershow-Party stattfand, warten lassen.

Kate und Jakub traten 2021 vor den Traualtar – nur ein Jahr später scheiterte die Ehe allerdings. Obwohl die 37-Jährige dann mit dem Laiendarsteller Patrick Fabian (36) auf Tuchfühlung ging, feierten die beiden Ende vergangenen Jahres ihr Liebescomeback. Im Februar gewährte Kate dann im Gespräch mit Promiflash intime Einblicke in die Beziehung: "Die Trennung hat uns auf jeden Fall wieder zusammengeschweißt, weil wir uns natürlich vermisst haben. Aber sie hat auch sehr viele Probleme bereitet, weil natürlich jeder auch so sein eigenes Ding während der Trennung gemacht hat."

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

ActionPress Kate Merlan, Mates-Date-Event

