Nach Fame-Fighting-Sieg: Zoff bei Jakub und Kate Merlan?

Kriselt es mal wieder bei Jakub Merlan-Jarecki (28) und seiner Kate (37)? Am Freitag sorgte der Fußballer für eine krasse Überraschung beim Fame Fighting Challenger: In nur 24 Sekunden haute er seinen Gegner Nikola Glumac (28) K.o. – seine Frau Kate jubelte ihm natürlich neben dem Ring stolz zu, gab ihm danach einen dicken Kuss. Doch anschließend soll es laut Bild zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen den zwei Reality-TV-Stars gekommen sein. Der Grund: Der Box-Gewinner soll seine Partnerin alleine vorm Klub, in dem die Aftershow-Party stattfand, warten gelassen haben, da er vorher noch ins Hotel wollte. Bisher äußerte sich das Ehepaar jedoch noch nicht selbst dazu.

Zu Reibereien kommt es zwischen der 37-Jährigen und ihrem Mann immer mal wieder. Vergangenes Jahr waren sie sogar eine Zeit lang getrennt, haben aber wieder zueinandergefunden. Dass es öfter mal zwischen ihnen kriselt, ist für Kate normal, wie sie gegenüber dem Blatt deutlich macht: "Wenn wir zusammen sind, kann es eskalieren zwischen uns, aber das macht es auch aus. Das Feuer ist zwar anstrengend für uns beide, aber das verbindet uns. Wir haben beide ganz, ganz viel Temperament und sind trotzdem Herzensmenschen."

Nach ihrer kurzzeitigen Trennung, während der Kate Patrick Fabian (36) gedatet hatte, sind die beiden aktuell eigentlich wieder ziemlich verknallt. Die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin verriet kürzlich im Promiflash-Interview sogar, wie viele Kids sie mit ihrem Jakub plant: "Also wir wollen auf jeden Fall welche haben – vier Stück. Ich will ja auch Zwillinge – am liebsten zwei auf einmal, dann hat man ein bisschen Zeit eingespart." Mit der Familienplanung wollen sie sich aber trotzdem noch ein wenig Zeit lassen: "Wir sind beide sehr beschäftigt." Deshalb gebe es vor Nachwuchs auch erstmal eine zweite Hochzeit.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

