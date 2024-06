Neue Verhandlung: LeBron James steigt aus Lakers-Vertrag aus

Der Basketballer LeBron James (39) hat sich entschieden, aus seinem Vertrag bei den Los Angeles Lakers auszusteigen. Der Vertrag wäre laut ESPN für die nächste Saison mit knapp 48 Millionen Euro dotiert. Mit dem Ausstieg aus der Vereinbarung kann der Sportler zu jedem beliebigen Team in der NBA wechseln. Es wird jedoch erwartet, dass er einen neuen Vertrag mit dem Basketballteam mit Sitz in Los Angeles unterzeichnen wird. Die Lakers könnten ihn zu einem Vertrag über drei Jahre und rund 151 Millionen Euro verpflichten.

Dass sich LeBron bei den Lakers sehr wohlfühlt, wurde auch vor wenigen Monaten klar. Im Gespräch mit dem Sportkanal äußerte er sich über sein Karriereende. "Ich habe nicht ausgerechnet, wie viele Saisons ich noch spielen werde. Aber ich weiß, dass es nicht so viele sind", erklärte er und verriet, bei welchem Verein er die letzten Jahre seiner Karriere spielen möchte: "Hoffentlich ist es bei den Lakers. Das ist eine großartige Mannschaft, so viele großartige Spieler. Aber wir werden sehen." Auch sein Sohn Bronny James wurde während der Spielpause beim NBA Draft nun von den Lakers ausgewählt.

Der Nachwuchssportler ist ebenso wie sein Vater ein leidenschaftlicher Basketballspieler. In den vergangenen Monaten musste er jedoch einiges mitmachen: Vergangenes Jahr erlitt der 19-Jährige einen Herzstillstand. Bronny kämpfte sich jedoch tapfer zurück und verkündete vor einigen Wochen, dass er sich für die NBA bewerben will. "Ich habe ein Jahr mit einigen Höhen und Tiefen hinter mir, aber alles hat mich als Mensch, Student und Sportler wachsen lassen", erklärte er auf Instagram und ergänzte: "Ich habe die Entscheidung getroffen, mich für den NBA Draft zu bewerben, während ich meine College-Berechtigung zu behalten, und werde auch am NCAA-Transferportal teilnehmen."

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Bronny James, Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass LeBron nach dem Ausstieg bei den Lakers bleiben wird? Ja, auf jeden Fall! Ich kann mir vorstellen, dass er wechselt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de