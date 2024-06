Skoliose-Erkrankung: Prinzessin Eugenie dankt ihrer Mutter

Kürzlich thematisierte Prinzessin Eugenie (34) auf der Webseite der Wohltätigkeitsorganisation RNOH ihre Skoliose-Erkrankung. Nun bedankt sie sich bei ihrer Mutter Sarah Ferguson (64) für deren Unterstützung. "Meine Mutter hat meine Skoliose früh erkannt und ich hatte das Glück, dass ich mit zwölf Jahren die nötige Hilfe bekam. Dafür bin ich ihr sehr dankbar, und ich danke ihr auch für das Selbstvertrauen, stolz auf meine Narbe zu sein", findet die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) auf Instagram liebevolle Worte für ihre Mutter. Passend dazu veröffentlicht sie ein Foto, das sie im Kindesalter mit ihrer Mama zeigt. "Sie hat mir das ganze Stigma der Skoliose genommen […] Ich bin ihr für immer dankbar und wünsche mir, dass jeder stolz auf seine Narben sein kann", fügt die britische Adlige noch hinzu.

Sarah freut sich sichtlich über die lobenden Worte ihrer Tochter. "Ich bin so berührt und bewundere dich. Ich hoffe, dass dies junge Menschen dazu inspiriert, sich zu ihren Narben und ihrem Lebensweg zu bekennen, wie du es so hervorragend getan hast", kommentiert die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) den Post. Auch Royal-Fans zeigen sich ergriffen. "Du hattest deine Skoliose-Operation kurz nachdem ich meine hatte. Ich weiß noch, wie ich dachte: ''Wenn eine Prinzessin Skoliose hat, kann es doch nicht so schlimm sein!' Dadurch fühlte ich mich besser", berichtet eine Userin.

Sarah kämpft seit geraumer Zeit selbst mit gesundheitlichen Problemen – die Britin ist an Hautkrebs erkrankt. Auch sie schwärmte im Gespräch mit Hello! über die Unterstützung ihrer Familie. "Ich habe die außergewöhnlichste Familie und ein großartiges Team", betonte sie und ergänzte: "Meine Mädchen wissen, dass ich ihnen immer die Wahrheit sagen werde, egal wie schwer es ist."

Instagram / princesseugenie Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit ihren Töchtern Beatrice (l.) und Eugenie (r.)

