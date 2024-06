Vicky Pattison meldet sich unter Tränen aus dem Krankenhaus!

Vicky Pattison (36) meldet sich weinend aus dem Krankenhaus! Die Fans der britischen Reality-TV-Darstellerin machten sich in den vergangenen Tagen Sorgen, da es im Netz ungewöhnlich still um sie wurde. "Sie [die Ärzte] denken, es sei Drüsenfieber, eine schwere Infektion und ein Abszess in meinem Hals", meldet sich die Geordie Shore-Bekanntheit auf Instagram mit schlechten Neuigkeiten zurück. Die Britin gibt zu, ihrem Körper zu viel zugemutet zu haben: "Ich habe mir nach der Covid-Erkrankung keine Erholungszeit gegönnt und das hat wohl mein Immunsystem geschwächt. Ich habe mir in diesem Jahr keine Auszeit gegönnt [...], einen straffen Zeitplan eingehalten und alle Anzeichen dafür ignoriert, dass mein Körper dringend eine Pause brauchte. Ich fühlte mich ausgelaugt, überfordert, konnte nachts nicht schlafen, weil ich morgens vor Angst erschöpft war, hatte keinen Appetit und habe Sport keine Priorität eingeräumt." Ergänzend zu dem langen Statement veröffentlicht sie eine Fotoreihe, die sie im Krankenhaus zeigt – auf einem Foto laufen Vicky die Tränen über das Gesicht.

Für Vicky ist ihr aktueller Zustand aber definitiv ein Warnschuss: "Das war der Weckruf, den ich brauchte, aber ich bin wütend auf mich selbst, dass ich es so weit habe kommen lassen – ich werde eine Weile im Krankenhaus bleiben und ich denke, das ist das Beste." In den Kommentaren richten die Fans aufbauende Worte an die 36-Jährige. "Ach du meine Güte, du armes Ding. Ruh dich aus, erhole dich und schalte auch dein Gehirn ab", schreibt ein User und ein weiterer meint: "Gute Besserung, mein Engel".

Erst vor Kurzem feierte die Influencerin noch ihren Junggesellenabschied. Auf der griechischen Insel Mykonos ließ Vicky gemeinsam mit ihren Freunden die Korken knallen. "Vom Muggel zur Ehefrau! Natürlich musste es ein Junggesellinnenabschied im Zeichen von Harry Potter sein... Jeden Tag überraschen mich meine wunderbare Schwester, meine Mama und meine Freunde mit etwas Neuem und Lustigem... Und das war eine meiner liebsten Überraschungen", freute sie sich unter eine Reihe von Aufnahmen, die sie verkleidet als Zauberin zeigen. Vor zwei Jahren gaben Vicky und ihr Verlobter Ercan Ramadan ihre Verlobung bekannt.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, Geordie Shore-Bekanntheit

Instagram / vickypattison Vicky Pattison bei ihrem Junggesellinnenabschied im Juni 2024

