Vicky Pattison feiert "Harry Potter"-Junggesellinnenabschied

Läuten bei Vicky Pattison (36) und ihrem Verlobten Ercan Ramadan etwa bald die Hochzeitsglocken? Wie die TV-Bekanntheit jetzt auf ihrem Instagram-Profil mitteilt, feierte sie am Wochenende ihren Junggesellinnenabschied auf der griechischen Insel Mykonos – unter zwar unter einem magischen Motto! "Vom Muggel zur Ehefrau! Natürlich musste es ein Junggesellinnenabschied im Zeichen von Harry Potter sein... Jeden Tag überraschen mich meine wunderbare Schwester, meine Mama und meine Freunde mit etwas Neuem und Lustigem... Und das war eine meiner liebsten Überraschungen", freut sich Vicky unter einer Reihe von Schnappschüssen, die sie und ihre Liebsten in typischen "Harry Potter"-Verkleidungen zeigen.

Neben der magischen Überraschung gewährte Vicky ihren Followern auch weitere Einblicke in ihr ereignisreiches Wochenende: Die Beauty und ihre Liebsten genossen unter anderem ausgelassen eine Feier, bei der auch ein Stripper nicht fehlen durfte. "Sorry, ich kann buchstäblich nicht aufhören, zu posten! [...] Ich bin voller Liebe für meine Freunde und Familie!", schrieb die 36-Jährige zu der Bilderreihe und bedankte sich zudem bei ihrer Schwester Laura Pattison: "Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast, so viele Geheimnisse vor mir zu haben... Du bist [...] die beste Schwester, die sich ein Mädchen wünschen kann!"

Vor zwei Jahren hatten Vicky und Ercan stolz ihre Verlobung verkündet. Bald soll es dann endlich so weit sein: Die beiden Turteltauben wollen vor den Altar treten. Trotz der Hochzeit plagen die Geordie Shore-Protagonistin dennoch Zweifel: Wird ihr zukünftiger Ehemann ein guter Vater sein? "Ich mache mir Sorgen. Manchmal wache ich nachts schweißgebadet auf und denke: 'Ich glaube einfach nicht, dass Ercan die Aufgabe der Vaterschaft bewältigen kann'", gestand Vicky in dem Podcast "The Secret To".

Instagram / vickypattison Vicky Pattison bei ihrem Junggesellinnenabschied im Juni 2024

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und ihr Verlobter Ercan Ramadan

