Familie ist stolz: Blue Ivy sahnt Preis bei BET Awards ab!

Bei den BET Awards ist dieses Jahr wieder viel los. Besonders für Beyoncés (42) Familie verläuft der Abend ziemlich gut. Denn nicht nur die "Texas Hold 'Em"-Sängerin selbst sahnt einen Preis ab, auch ihre Tochter Blue Ivy (12) geht mit einer Trophäe nach Hause. Der kleinen Performerin wird für ihre Unterstützung von Beyoncés Tänzern während ihrer Tour der YoungStars Award verliehen! Beyoncé scheint sehr stolz auf ihre älteste Tochter zu sein, denn sie teilt in ihrer Instagram-Story gleich einen Ankündigungspost zu Blues Erfolg. Auch Blue Ivys Oma Tina Knowles (70) ist megastolz auf ihre Enkelin und kommentiert unter dem Post: "Herzlichen Glückwunsch an Blue Ivy, unseren kleinen Superstar in der Entstehung!"

Dass Blue Ivy mit ihrer Mama auf der großen Bühne steht, war nicht immer der Plan. Wie die New York Times berichtete, erzählte Beyoncé in der Dokumentation über ihre "Renaissance"-Tour, dass Blue Ivy von sich aus vorgeschlagen hatte, mit den Tänzern ihrer Mama aufzutreten. "Sie hat zu mir gesagt, sie sei bereit, zu performen. Ich hab nein gesagt", meinte Beyoncé. Nachdem sie ihre Meinung geändert hatte, wurde ihre Tochter immer weiter in das Programm eingebaut, bis sie schließlich von der Bühne nicht mehr wegzudenken war.

Auf Beyoncés Bühne bewies Blue Ivy ihr Talent für Performance – aber sie hat auch noch weitere Begabungen. Sie wird auch bald als Synchronsprecherin durchstarten. Denn wie Disney Ende April bekannt gab, wird die 12-Jährige in der Fortsetzung zur Realverfilmung von König der Löwen zu hören sein. Sie hat der kleinen Löwenprinzessin Kiara ihre Stimme geliehen. Auch Beyoncé wird im Sequel wieder mitwirken, denn sie ist im ersten Teil schon die Sprecherin von Löwin Nala gewesen.

Anzeige Anzeige

Action Press/ UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé und ihre Tochter Blue Ivy im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Blue Ivy so jung schon im Rampenlicht steht? Ich finde das total cool! Die Kleine hat es mega drauf. Ich finde es ein bisschen skurril. Sie ist noch zu jung dafür... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de