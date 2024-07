Königin Camilla schmeißt private Tee-Party für zwei Kinder!

Vergangenen Monat läuteten Königin Camilla (76) und König Charles (75) die Gartenparty-Saison ein und luden in den Buckingham-Palast ein. Zwei ihrer jungen Gäste konnten trotz immenser Vorfreude nicht an dem Event teilnehmen. Während der neunjährige Tony Hudgell stundenlang im Stau feststeckte und die Party deshalb verpasste, konnte auch die elfjährige Lyla O'Donovan aufgrund ihrer Krebsbehandlung nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen. Zur Entschädigung hatte der königliche Palast einen ganz besonderen Plan für die beiden, wie unter anderem The Sun berichtet: Tony und Lyla bekamen ihre ganz eigene Teeparty mit Camilla und durften sich anschließend noch über eine private Führung durch die königlichen Gemächer des Buckingham-Palastes freuen.

Auch die Familien der beiden Kinder waren bei dem privaten Event anwesend. Gegenüber dem Newsportal schwärmte Tonys Mutter Paula von dem besonderen Nachmittag: "Wir fühlten uns alle sehr geehrt und waren dankbar, dass wir zum Nachmittagstee mit der Königin eingeladen wurden. [...] Tony unterhielt sich mit der Königin, als ob sie alte Freunde wären. Sie war sehr nett zu ihm." Das Treffen wurde für den kleinen Jungen schließlich mit dem Erhalt der British Empire Medal gekrönt, nachdem er zuvor für die "New Year Honours 2024" nominiert worden war.

Und auch für Lyla war das Treffen mit der Königin unvergesslich. Davon erzählte später auch Vater Paul im Interview mit dem Newsportal: "Das war ein unglaublicher Moment für uns. Lyla war enttäuscht, dass sie die erste Gartenparty verpasst hat, aber jetzt ist sie froh, dass sie es verpasst hat, weil sie so die Königin kennenlernen durfte." Lyla, die sich mit ihrem Spendensammeln für schwerkranke Kinder eingesetzt hatte, sagte zu dem Treffen: "Alle haben sich so wohlgefühlt und mir das Gefühl gegeben, etwas ganz Besonderes zu sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla in Douglas, Isle of Man, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Camillas Geste, Tony und Lyla zu einer Teeparty einzuladen? Herzerwärmend! Das ist eine wirklich schöne Geste! Hmm, ich finde es ein wenig aufgesetzt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de