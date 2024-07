Kurz vor Gerichtsprozess: Alec Baldwin feiert Hochzeitstag

In der nächsten Woche muss sich Alec Baldwin (66) wegen mutmaßlicher fahrlässiger Tötung vor Gericht behaupten. Obwohl es für den Schauspieler bald ernst wird, lässt er sich die Stimmung von dem bevorstehenden Prozess wohl nicht gänzlich vermiesen. Stattdessen feierten Alec und seine Frau Hilaria (40) am vergangenen Sonntag ihren 12. Hochzeitstag und teilten sowohl Bilder von der Hochzeit als auch ein aktuelles Selfie mit ihren Fans auf Instagram. "Gutes und Schlechtes. Hochs und Tiefs. Sieben Kinder. (Plus Ireland, Andre und Holland.) Vier Hunde. Vier Katzen", fasst der Schauspieler die turbulenten Ehejahre mit seiner Hilaria zusammen und fügt hinzu: "Trotz einiger schwieriger Zeiten für mich würde ich nichts davon tauschen wollen. Alles Gute zum Jahrestag. Du bist mein Geschenk."

Auch Hilaria richtet emotionale Zeilen an ihren geliebten Mann im Netz. Unter das gemeinsame Selfie, auf dem die Unternehmerin ihren Kopf auf der Schulter des Schauspielers ablegt, schreibt sie: "Alles Gute zu 12 Jahren Ehe, Alec. Es gab nicht nur freudige Höhen und traurige Tiefen, die das Leben unweigerlich mit sich bringt, sondern wir haben auch alles erlebt, von Seitwärtsbewegungen, Zickzackkursen, großer Liebe bis hin zu Dingen, die so schmerzhaft und eindeutig nach hinten losgingen."

Vor über drei Jahren hatte Alec am Set des Films "Rust" versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Die Anwälte des Schauspielers hatten zwar versucht, die Einstellung des Verfahrens zu erwirken, sind jedoch schlussendlich daran gescheitert. Ab dem 9. Juli soll der Prozess gegen Alec in Santa Fe beginnen. Bei einer Verurteilung würden dem Schauspieler bis zu 18 Monate hinter Gittern blühen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Alec und Hilarias Liebesbekundungen zu ihrem 12. Hochzeitstag? Total süß! Es freut mich, dass die beiden so glücklich sind. Ich finde, angesichts des bevorstehenden Gerichtsprozesses ist das vielleicht nicht der richtige Moment für solche Postings. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de